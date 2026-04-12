12 апреля 2026 в 17:30

Благословление Киркорова, конфликт с Соседовым: как живет Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина взяла номинацию «Певица года» на музыкальной премии «Жара-2026». Что известно о ее карьере, скандалах и личной жизни?

Чем известна Чеботина

Люся Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском, окончила Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства по специальности «педагог по эстрадно-джазовому вокалу».

В разные годы она принимала участие в украинской версии телешоу «Голос», выступала в проекте «Главная сцена», участвовала в конкурсе «Новая волна». В 2019 году она выпустила свой дебютный альбом «Безлимитная любовь». За последние годы презентовала более 50 треков, наиболее популярные из которых: No Cry, «Плакал Голливуд», «Солнце Монако», «Лучшая подруга», «По барабану» и другие.

Что известно о личной жизни Чеботиной

Люся Чеботина состояла в отношениях с музыкантом Юрием Киселевым (ЮрКиссом) — сыном владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева и телеведущей Елены Север. Однако их роман закончился расставанием.

В шоу «Что о тебе думают?» артистка рассказала, что бывший возлюбленный не помогал ей финансово.

«Встречаться с богатым — это не равно получать его блага. ЮрКисс мне не помогал финансово, он мне не платил, не давал денег на хотелки, не дарил дорогие подарки — такого ничего не было», — заметила она.

Также Чеботина заметила, что не хотела бы отношений с «сыном влиятельного отца».

«Сын влиятельного отца вроде ЮрКисса — нет, нет и еще раз нет. Дети влиятельных родителей — это не равно дети успешные», — сказала исполнительница.

По словам Чеботиной, сейчас она находится в отношениях. Она уже познакомила возлюбленного с мамой, а также с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, который «благословил» их союз. Имя избранника она не раскрывает.

Что известно о конфликте Чеботиной и Соседова

В 2025 году между Люсей Чеботиной и музыкальным критиком Сергеем Соседовым разгорелся публичный скандал после того, как он усомнился в ее вокальных данных.

Таким образом Соседов оценил слова Чеботиной о том, что британская певица Адель «не поет, а орет».

«Ей не хватает силы в голосе, нет в ней пульса, понимаете? И это лишает ее возможности создавать номера или выпускать песни с действительно сильной вокальной базой. Уж точно не Люсе говорить о недостатках голоса Адель. Я, честно говоря, сомневаюсь, что Люся сможет вытянуть хоть одну песню этой исполнительницы. Это как раз тот случай, когда можно сказать: „А судьи-то кто?“» — заявил он.

Соседов также посоветовал Чеботиной сменить сферу деятельности. В ответ артистка попросила критика забыть ее имя.

«Уважаемый Сергей Соседов! Забудьте мое имя, пожалуйста, перестаньте его упоминать в своих высказываниях. Вы себя этой статьей просто закопали, в очередной раз доказали, что не профессионал и не в состоянии оценивать артистов. Никаких! Ни молодых, ни взрослых», — сказала она.

Чем сейчас занимается Чеботина

Люся Чеботина продолжает творческую деятельность. Она записывает песни и выступает на концертах.

9 апреля состоялась девятая по счету музыкальная премия «Жара Music Awards», где Чеботина получила награду «Певица года».

