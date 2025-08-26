Соседов рассказал, что думает о певице Чеботиной Соседов заявил, что Чеботина — певица со слабым голосом

Певице Люсе Чеботиной не хватает силы в голосе, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. По информации Общественной Службы Новостей, таким образом он оценил слова Чеботиной о том, что британская певица Адель «не поет, а орет».

Ей не хватает силы в голосе, нет в ней пульса, понимаете? И это лишает ее возможности создавать номера или выпускать песни с действительно сильной вокальной базой. Уж точно не Люсе говорить о недостатках голоса Адель. <…> Это как раз тот случай, когда можно сказать: «А судьи-то кто?» — подчеркнул Соседов.

Ранее экс-лидер группы «Мираж» заслуженная артистка России Маргарита Суханкина рассказала, что считает певицу Люсю Чеботину неплохой исполнительницей. Самое главное, отметила собеседница, что Чеботина работает, старается. При этом Суханкина сочла кавер Чеботиной на хит «Новый герой» слабым.