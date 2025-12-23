Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ News.ru: Киркоров, Басков и Лепс появятся в новогоднюю ночь на телеэкранах

Журналист NEWS.ru Оксана Прачева побывала на съемках программы новогодней ночи одного из федеральных каналов. Как на самом деле снимают праздничный эфир, платят ли деньги артистам за съемки и сколько? Реально ли познакомиться за кулисами с Николаем Басковым, Филиппом Киркоровым и другими известными исполнителями — в материале NEWS.ru.

Сколько зарабатывают артисты массовки

Музыкальные номера в исполнении известных артистов показывают традиционно 31 декабря и 1 января сразу после обращения президента России и боя курантов. А вот съемки эфира проходят примерно за месяц до этого. Новогоднюю программу, в которой участвовала журналист NEWS.ru, снимали в павильонах киностудии «Мосфильм».

Артистов для участия в массовых сценах набирают в прямом смысле по объявлению — на интернет-сайтах, посвященных телевизионным съемкам. Требования есть только возрастные — не младше 18 и не старше 60 лет.

Задачи несложные — в красивом наряде сидеть за столиком в зале и аплодировать, демонстрируя праздничное настроение. Часть артистов массовки танцуют перед сценой. На сцене в это время выступают известные артисты, по очереди. В день съемки журналиста NEWS.ru записывали номера с участием Александра Буйнова, Олега Газманова, Люси Чеботиной, Николая Баскова и других популярных фигур.

Съемки длятся почти неделю с 10:00 и до 22:00, то есть по 12 часов в день. Артисты массовки получают гонорар, сумма которого составляет 1200 или 1700 рублей.

Бригадир массовки — человек, который отвечает за зрительный зал, — из всей толпы определяет самых нарядных и направляет их занимать места за столиками, а также в танцевальный партер. Это означает, что избранные будут попадать в кадр чаще остальных артистов массовки. Кроме того, они получат более высокий гонорар — 1700 рублей за съемочный день.

Если съемки задерживаются, то сумма еще выше. Например, накануне, как рассказали коллеги по массовке, снимали аж до трех ночи. Людям заплатили с учетом стоимости такси до дома, ведь метро уже не работало.

Корреспондент NEWS.ru побывала на съемках новогодней ночи на федеральном канале Фото: NEWS.ru

Почему Басков и Киркоров снимаются бесплатно

Одни ходят сниматься в массовке в том числе ради заработка: 1200 умножить на семь — выходит более восьми тысяч рублей за неделю. Есть и такие, кто ходит семьями. Работа, как говорится, непыльная. Правда, к концу дня болят ладони и, как ни странно, немного лицо — потому что много хлопаешь и все время улыбаешься.

Довольно много таких, кто хочет увидеть вблизи популярных исполнителей. Правда, познакомиться с кем-то из них здесь нереально. Звезды приезжают по графику, переодеваются в концертные костюмы в отдельных гримерках. Затем быстро репетируют номер, снимают и уезжают.

Кстати, по нашим данным, топ-артистам за участие в новогодних программах не платят. Для Баскова, Киркорова, Бузовой и всех остальных появление в праздничном эфире — вопрос престижа. В звездных кругах полагается, что, если тебя нет «в телевизоре» в новогоднюю ночь, ты не можешь считаться популярным и востребованным. А при отсутствии востребованности у артиста не будет ни корпоративов с «вкусными» гонорарами, ни больших концертных площадок.

Как на съемках вспоминали Пугачеву

А вот еще немного суровой правды жизни: шампанское в фужерах за столиками не настоящее, его роль выполняет лимонад. А вот бенгальские огни реальные. Бригадиры массовки напоминают зрителям, чтобы те соблюдали осторожность. А то в прошлом году, например, как говорят, в павильоне спалили три (!) елки: они загорались из-за бенгальских огней. Приходилось экстренно тушить. Тот, по чьей вине возник пожар, навсегда попадает в черные списки новогодних шоу.

Перерывы между съемками звездных номеров достаточно долгие, длятся час-полтора. Артисты массовки коротают время за разговорами. Делились мечтами — купить квартиру/машину, встретить миллиардера, сфотографироваться с SHAMAN — да-да, была девушка и с такой мечтой.

Пользуясь случаем, поинтересовались мнением народа об Алле Пугачевой. Ведь еще несколько лет назад без ее участия не проходил ни один новогодний эфир! В ответ участники массовки все как один заявили, что «Пугачева здесь не нужна». Мол, «уехала — и скатертью дорога».

Аглая Шиловская Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Артисты, получившие приглашение, исполняли известные песни, можно сказать, культовые. Например, актрисы Екатерина Гусева и Аглая Шиловская дуэтом спели «Девчат» из одноименного советского кинофильма. Одеты они были в яркие платья в горох — у Аглаи синее, у Екатерины красное. Очень симпатично смотрится!

Переодевшись в светло-зеленое платье ниже колен, Шиловская спела с Александром Буйновым советский хит «Люди встречаются». Буйнов, о здоровье которого ходят неприятные слухи, выглядит бодрячком. «Кайфуйте, улыбайтесь! В отличном настроении идем в новый год!» — призвал он телезрителей.

Вели эту часть праздничного концерта Николай Басков и советский диктор Татьяна Веденеева. Басков, как показалось, находился в дурном настроении. В массовке даже шутили, что «как будто его покусала Долина, которая на съемках всегда всем недовольна». Бригадир массовки по секрету сообщил, что народный артист приболел, потому и ворчит: «А обычно Басков — душка, очень веселый и позитивный».

Дальше снимались SHAMAN и Григорий Лепс с песней «Она не скажет „да“», Ани Лорак с «Ты меня любишь». Игорь Николаев и Люся Чеботина исполнили «Дельфина и русалку» — а ведь когда-то Николаев писал эту песню для Наташи Королевой, которая тогда была его женой.

Приезжали, снимались и уезжали Эмин, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, Алексей Воробьев… Алла Пугачева на новогодних съемках не замечена. Периодически кого-то из звезд подсаживали за столики к нам, артистам массовки, и снимали крупным планом. В эфире это будет смонтировано и смотреться таким образом, будто все звезды собрались вместе в зале и смотрят концерт. Тогда как на самом деле их снимали по отдельности, некоторых — даже в разные дни.

Алексей Воробьев Фото: Илья Питалев/РИА Новости

И кстати, в отличие от артистов массовки, лимонад в фужерах которых не меняли весь съемочный день, в бокалах у артистов было реальное шампанское.

Съемки в этот день закончились по графику — около 22:00. С отбитыми ладонями, голодная и трезвая, уехала домой. Теперь буду с нетерпением ждать, когда меня покажут «по телику» в новогоднюю ночь на фоне зажигательных номеров популярных артистов.

Читайте также:

Шутки о Долиной и лимонад вместо игристого: как снимали новогодний «Аншлаг»

Долина споет песню Инстасамки: кто еще из звезд выступит в Новый год

Лурье похоронила Долину — или нет: что может спасти народную артистку

Россияне назвали топ-10 новогодних фильмов всех времен

«Песня года — 2025»: когда пройдет, кто участники, где смотреть