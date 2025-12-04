ВСУ пытались атаковать SHAMAN? Что известно, слова Мизулиной

ВСУ планировали нанести ракетный удар по месту проведения концерта певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Белгороде, сообщила его супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Что об этом известно?

Что известно о планах ВСУ атаковать SHAMAN

По словам Мизулиной, о планах ВСУ она узнала вместе с Дроновым после приезда в Белгород. Площадка была оцеплена, в городе объявили ракетную опасность. Глава ЛБИ уточнила, что все билеты на концерты Дронова 3 и 4 декабря были распроданы, мероприятия должны были посетить более двух тысяч человек.

«Позже информация о возможном теракте подтвердилась. <…> ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России. Слава богу, что благодаря работе местных властей, МЧС России и Минобороны удалось избежать трагедии», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Позже SHAMAN вместе с супругой посетил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, чтобы обсудить ситуацию. Кроме того, артист навестил семью участника спецоперации, чтобы «завершить поездку на позитивной ноте».

В среду, 3 декабря, концерт SHAMAN в Белгороде был отменен за два часа до начала. Территорию вокруг дома культуры «Энергомаш», где должно было пройти выступление, оцепили.

«По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов. От всей команды приношу извинения за неудобства. Безопасность людей превыше всего!» — заявил Дронов в своем блоге.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ранее SHAMAN, несмотря на риски, выступал и в зоне СВО. Певец отмечал, что концерты в новых регионах России для него являются испытанием.

«Для меня каждый раз видеть глаза людей, которые там особенно воспринимают и слушают мои песни, скажем так, близко к кости, для меня это очень высокая эмоциональная нагрузка. Порой бывает даже эмоционально не справляешься, но все равно ты держишься и поешь песню до конца, потому что ты — русский», — признался Дронов.

Свадьба исполнителя с Мизулиной также прошла в ДНР. Глава ЛБИ сообщила, что они с артистом расписались в ЗАГСе Донецка.

Что известно о санкциях Украины против SHAMAN

В 2023 году Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Дронова в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В 2025-м президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против SHAMAN. Ограничения включают блокировку активов на Украине, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, лишение госнаград в стране и прекращение торговых соглашений. Санкции введены сроком на 10 лет.

Певец позитивно отреагировал на санкции Зеленского.

«Служу России», — прокомментировал артист в соцсетях.

