Долину заменили на другого исполнителя за неделю до концерта в Москве Вместо Долиной 30 декабря на концерте в московском джаз-клубе выступит Долженков

Вместо концерта народной артистки РФ Ларисы Долиной в московском джаз-клубе зрители увидят выступление исполнителя Сергея Долженкова, передает РИА Новости. Это решение было принято за неделю до запланированного события.

Произошла замена. Вечером 30 декабря выступят Сергей Долженков & New Blood Big Band, — рассказал источник.

Ранее на концерт Долиной в Москве собрался практически полный зал зрителей. Уточняется, что зал площадки рассчитан на 93 места, большая часть мест за столиками и баром в заведении были заняты.

До этого адвокат Нина Еременко допустила, что Мосгорсуд может снова встать на сторону Долиной по делу о квартире, собственницей которой Верховный суд России признал покупательницу Полину Лурье. Юрист обратила внимание на назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы, подтвердившей, что продавец находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения.

Также адвокат Сергей Жорин отметил, что Лариса Долина сможет подать в суд иск о защите чести и достоинства из-за словосочетания «схема Долиной». Он уточнил, что при этом установить так называемого нулевого пациента, который первым произнес фразу, будет крайне сложно, потому что выражение уже стало народным.