Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 01:14

Долину заменили на другого исполнителя за неделю до концерта в Москве

Вместо Долиной 30 декабря на концерте в московском джаз-клубе выступит Долженков

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вместо концерта народной артистки РФ Ларисы Долиной в московском джаз-клубе зрители увидят выступление исполнителя Сергея Долженкова, передает РИА Новости. Это решение было принято за неделю до запланированного события.

Произошла замена. Вечером 30 декабря выступят Сергей Долженков & New Blood Big Band, — рассказал источник.

Ранее на концерт Долиной в Москве собрался практически полный зал зрителей. Уточняется, что зал площадки рассчитан на 93 места, большая часть мест за столиками и баром в заведении были заняты.

До этого адвокат Нина Еременко допустила, что Мосгорсуд может снова встать на сторону Долиной по делу о квартире, собственницей которой Верховный суд России признал покупательницу Полину Лурье. Юрист обратила внимание на назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы, подтвердившей, что продавец находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения.

Также адвокат Сергей Жорин отметил, что Лариса Долина сможет подать в суд иск о защите чести и достоинства из-за словосочетания «схема Долиной». Он уточнил, что при этом установить так называемого нулевого пациента, который первым произнес фразу, будет крайне сложно, потому что выражение уже стало народным.

Лариса Долина
концерты
певцы
исполнители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долину заменили на другого исполнителя за неделю до концерта в Москве
Фаза Луны сегодня, 25 декабря: ведем переговоры, делаем операции, рыбачим
Российский аэропорт ввел ограничения для самолетов
Было три скорые, но сердце встало: на Алтае умерла восьмилетняя девочка
Москву безуспешно попытались атаковать беспилотником
Евростат зафиксировал исторический поворот в торговле между Россией и ЕС
В Подмосковье у постояльцев пансионата нашли признаки шигеллеза
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 декабря 2025 года
Стало известно, сколько человек пришло на концерт Долиной в Москве
Россиянин стал лучшим синхронистом 2025 года
«Почта России» официально опровергла слухи о компании
Приметы 25 декабря — Спиридон Солнцеворот: поворот на весну и потепление?
«Будет страшновато»: китаист о крахе США, санкциях и усилении РФ в 2026-м
ВСУ безуспешно попытались атаковать сразу девять регионов России
Россиянам назвали способ сэкономить до 3000 рублей на ЖКУ в Новый год
«Вести себя по-мужски»: Галлямову дали совет после скандального поведения
Один регион РФ ввел запрет на пиротехнику на все время новогодних каникул
Пользователи Steam пожаловались на перебои в работе сервиса
Метеорологи предупредили об опасных погодных условиях в одной области
«Человек, чьим именем назван телеканал»: умерла известный медиаменеджер
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.