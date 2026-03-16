Национальная энергосистема Кубы потерпела полный крах

Национальная электроэнергетическая система Кубы полностью отключена, сообщила компания Unión Eléctrica de Cuba на своей странице в социальной сети X. Это уже третий масштабный блэкаут за последние две недели.

По данным источника, Куба вновь погрузилась во тьму. На острове начинают применяться протоколы по восстановлению энергоснабжения.

Очередной коллапс произошел на фоне острейшего топливного кризиса, вызванного ужесточением американских санкций. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 29 января подписал указ, ужесточающий блокаду, что привело к прекращению поставок топлива и параличу экономики.

Блэкауты фиксировались 10 марта и в конце февраля. Правительство Кубы заявляет, что США целенаправленно душат экономику страны, делая условия жизни населения невыносимыми. В Гаване периодически проходят протесты.

Ранее сообщалось, что власти Кубы начали переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа из-за крупнейшего в истории страны энергетического кризиса. По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который возглавил кубинскую переговорную группу, страна не получает топлива уже три месяца.