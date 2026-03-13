Погрязшая в энергокризисе Куба обратилась к США

Власти Кубы начали переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа из-за крупнейшего в истории страны энергетического кризиса, сообщает Reuters. По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который возглавил кубинскую переговорную группу, страна не получает топлива уже три месяца.

В ходе наших дискуссий кубинская сторона выразила готовность работать на основе равенства и уважения к политическим системам обоих государств, суверенитету и нашим правительствам, — сказал президент Кубы.

Ранее Канель рассказал, что на Кубе могут появиться агенты Федерального бюро расследований США. По его словам, они займутся расследованием дела о вторжении в территориальные воды республики американского катера, которое произошло в феврале, передает кубинское гостелевидение.

До этого министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что возобновление авиарейсов между Россией и Кубой упирается в вопрос дозаправки самолетов. Он пояснил, что ведомство стремится избежать возможных рисков, связанных с политической обстановкой.