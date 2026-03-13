Президент Кубы объяснил, зачем на острове могут появиться агенты ФБР

Агенты Федерального бюро расследований США могут появиться на Кубе, заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель. По его словам, они займутся расследованием дела о вторжении в территориальные воды республики американского катера, которое произошло в феврале, передает кубинское гостелевидение.
Они выразили готовность к совместному выяснению фактов, мы ожидаем возможного визита эксперта ФБР для участия в расследовании совместно с нашими сотрудниками министерства внутренних дел. Если мы получим от американской стороны информацию по вопросу сотрудничества, будем ждать визита группы экспертов ФБР для продолжения работы над этим расследованием, — сказал он.
Ранее Министерство внутренних дел Кубы сообщало, что пограничники открыли огонь по американскому катеру-нарушителю у побережья провинции Вилья-Клара. В ходе перестрелки четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения.
До этого президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности к диалогу с США при условии равноправного и уважительного отношения. Он подчеркнул, что переговоры возможны только без давления и ультиматумов, отметив отсутствие ненависти к американскому народу.