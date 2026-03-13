Президент Кубы объяснил, зачем на острове могут появиться агенты ФБР Лидер Кубы допустил приезд агентов ФБР для расследования вторжения катера США

Агенты Федерального бюро расследований США могут появиться на Кубе, заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель. По его словам, они займутся расследованием дела о вторжении в территориальные воды республики американского катера, которое произошло в феврале, передает кубинское гостелевидение.

Они выразили готовность к совместному выяснению фактов, мы ожидаем возможного визита эксперта ФБР для участия в расследовании совместно с нашими сотрудниками министерства внутренних дел. Если мы получим от американской стороны информацию по вопросу сотрудничества, будем ждать визита группы экспертов ФБР для продолжения работы над этим расследованием, — сказал он.

Ранее Министерство внутренних дел Кубы сообщало, что пограничники открыли огонь по американскому катеру-нарушителю у побережья провинции Вилья-Клара. В ходе перестрелки четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения.

До этого президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности к диалогу с США при условии равноправного и уважительного отношения. Он подчеркнул, что переговоры возможны только без давления и ультиматумов, отметив отсутствие ненависти к американскому народу.