Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 16:07

Президент Кубы объяснил, зачем на острове могут появиться агенты ФБР

Лидер Кубы допустил приезд агентов ФБР для расследования вторжения катера США

Мигель Диас-Канель Мигель Диас-Канель Фото: Joaquin Hernandez/XinHua/Global Look Press
Агенты Федерального бюро расследований США могут появиться на Кубе, заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель. По его словам, они займутся расследованием дела о вторжении в территориальные воды республики американского катера, которое произошло в феврале, передает кубинское гостелевидение.

Они выразили готовность к совместному выяснению фактов, мы ожидаем возможного визита эксперта ФБР для участия в расследовании совместно с нашими сотрудниками министерства внутренних дел. Если мы получим от американской стороны информацию по вопросу сотрудничества, будем ждать визита группы экспертов ФБР для продолжения работы над этим расследованием, — сказал он.

Ранее Министерство внутренних дел Кубы сообщало, что пограничники открыли огонь по американскому катеру-нарушителю у побережья провинции Вилья-Клара. В ходе перестрелки четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения.

До этого президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности к диалогу с США при условии равноправного и уважительного отношения. Он подчеркнул, что переговоры возможны только без давления и ультиматумов, отметив отсутствие ненависти к американскому народу.

Куба
США
ФБР
расследования
