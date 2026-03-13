Американский беспилотник провел разведку вблизи побережья Ирана

Американский беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton провел разведку вблизи побережья Ирана, сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные. БПЛА вылетел из базы США на острове Сицилия и несколько часов летал над Персидским заливом.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести военные силы для защиты судов в Ормузском проливе. Этот шаг, по его словам, является наиболее эффективных для достижения целей и гарантий страны.

До этого бывший госсекретарь Кондолиза Райс, считающаяся одним из ключевых архитекторов вторжения США в Ирак в 2003 году, выразила сомнение в том, что американский лидер Дональд Трамп сможет добиться свержения власти в Иране. По ее мнению, воздушные удары для этих целей малоэффективны.

В свою очередь политолог-американист Павел Дубравский считает, что Трамп не обладает четким планом по завершению войны с Ираном, что уже приводит к негативным последствиям для его администрации. Он добавил, что текущий кризис сказывается на рейтингах как самого главы государства, так и Республиканской партии Соединенных Штатов.