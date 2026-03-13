«Разбомбить к черту»: Трамп ответил на вопрос о ядерных операциях в Иране Трамп: США не проводят связанные с ядерными материалами Ирана операции

Американские военные в настоящее время не проводят операций, связанных с ядерными материалами Ирана, заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News. При этом хозяин Белого дома не исключил, что в будущем ситуация может измениться.

Совершенно нет. Мы на этом совершенно не концентрируем внимание. <...> Но в какой-то момент мы можем [начать проводить операции]. В настоящее время мы фокусируемся на том, чтобы разбомбить к черту их ракеты и беспилотники, — сказал он.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля.

Также ВС Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направился обратно в США.