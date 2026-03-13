Иран нанес сокрушительный удар по американским базам на Ближнем Востоке КСИР нанес удары по военным объектам в Бахрейне, Ираке и Иордании

Вооруженные силы Ирана в ночь на 13 марта нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля, передает агентство ISNA.

В ходе этой операции <...> иранскими ракетами были нанесены удары по районам Западного Иерусалима, Тель-Авива и Эйлата на оккупированных палестинских территориях. Также база Muwaffaq Salti и другие американские базы в Манаме и Эрбиле подверглись ударам самых мощных ракет и беспилотников Корпуса стражей исламской революции, — говорится в заявлении КСИР.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направился обратно в США.