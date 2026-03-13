Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:43

Иран нанес сокрушительный удар по американским базам на Ближнем Востоке

КСИР нанес удары по военным объектам в Бахрейне, Ираке и Иордании

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Ирана в ночь на 13 марта нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля, передает агентство ISNA.

В ходе этой операции <...> иранскими ракетами были нанесены удары по районам Западного Иерусалима, Тель-Авива и Эйлата на оккупированных палестинских территориях. Также база Muwaffaq Salti и другие американские базы в Манаме и Эрбиле подверглись ударам самых мощных ракет и беспилотников Корпуса стражей исламской революции, — говорится в заявлении КСИР.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направился обратно в США.

Иран
Иордания
Израиль
Ирак
США
удары
Бахрейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Один из московских аэропортов пообещали модернизировать
Названа версия отравления семи человек угарным газом в Пензенской области
«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам
Иран нанес сокрушительный удар по американским базам на Ближнем Востоке
В Госдуме оценили инициативу снизить возраст вступления в брак
Три иранских города сотряслись от мощных ударов
Актер Торсуев рассказал, как тайно общался с одесситом Василием Скромным
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.