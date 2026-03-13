Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:55

В России выросла средняя зарплата

Котяков: средняя зарплата россиян за 2025 год выросла на 13,5%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Средний уровень заработной платы в России в 2025 году увеличился на 13,5%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Что касается реальной зарплаты, она выросла на 4,4%, передает РИА Новости.

На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан. По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата — на 4,4%, — прокомментировал Котяков.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов сообщил, что средняя номинальная зарплата в России в 2025 году превысила 100 тыс. рублей, увеличившись с предыдущего года. Он спрогнозировал, что этот показатель останется выше отметки в 100 тыс. рублей.

Номинальная среднемесячная зарплата с 2000 года росла в среднем на 18% в год, и не было ни одного года с падением среднегодового показателя. Медианная зарплата, отражающая доходы большинства, также выросла и составила в апреле 2025 года более 73 тыс. рублей.

Ранее сотрудники негосударственных пенсионных фондов и финансовых посредников заняли лидирующие позиции по уровню доходов в России. В декабре 2025 года средняя зарплата в некоторых отраслях превысила 500 тыс. рублей: в негосударственных пенсионных фондах — 516,6 тыс., у финансовых посредников — 515,3 тыс.

