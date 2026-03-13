Житель Мурманской области до смерти избил знакомых в Петербурге

В Санкт-Петербурге 31-летний житель Мурманской области до смерти избил знакомых, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на МВД России. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «убийство».

По данным правоохранителей, подозреваемый пришел в гости к двум мужчинам 37 и 57 лет в квартиру улице Пловдивской. Между ним и хозяевами произошел конфликт. В ходе него фигурант дела избил оппонентов и скрылся с места. Мужчины скончались от полученных травм. Предполагаемого злоумышленника задержали на следующий день в доме на Товарищеском проспекте.

Ранее в Ленинградской области 59-летний житель Киришей до смерти избил 50-летнюю жену, нанеся ей как минимум 47 ударов рукояткой швабры. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.