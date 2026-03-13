Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 14:09

Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок

Юрист Салкин: сотрудникам гостиниц и авиакомпаний нельзя иметь видимые тату

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Некоторым сотрудникам, например, в гостиницах или авиакомпаниях, могут запретить иметь видимые татуировки, поскольку организации вправе устанавливать собственные требования к внешнему виду, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Однако он отметил, что, согласно Трудовому кодексу, отказ в приеме на работу из-за наличия тату может быть признан дискриминационным.

Татуировки не являются законным основанием для отказа в приеме на работу. По ТК РФ отказать в найме могут лишь по причинам, связанным с деловыми качествами работника, то есть с его неспособностью выполнять конкретную функцию. Поэтому формулировка «мы не берем людей с тату» выглядит как дискриминационная. Внутренние правила компании могут быть юридически обоснованы, но только если речь идет не о запрете, а о разумных требованиях к внешнему виду, связанных с характером работы. Например, работодатель вправе установить для сотрудников банка, гостиницы, клиники или авиакомпании требование закрывать видимые тату, — пояснил Салкин.

Ранее летчик-космонавт Герой России Олег Артемьев заявил, что людям с татуировками сложно попасть в отряд космонавтов в РФ. По его словам, запрет берет начало еще с советских времен. Он отметил, что за рубежом ситуация иная: претенденты с большим количеством тату могут попробовать попасть в отряд астронавтов.

татуировки
работодатели
сотрудники
юристы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, как получить компенсацию за сорванные туры в ОАЭ
Чиновника задержали после «пропажи» более 1 млн рублей в спортивной школе
Стало известно, как введение новых ГОСТов отразится на ценах продуктов
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог объяснил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
ВСУ отправили на передовую человекоподобных роботов
Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.