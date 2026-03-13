Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок Юрист Салкин: сотрудникам гостиниц и авиакомпаний нельзя иметь видимые тату

Некоторым сотрудникам, например, в гостиницах или авиакомпаниях, могут запретить иметь видимые татуировки, поскольку организации вправе устанавливать собственные требования к внешнему виду, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Однако он отметил, что, согласно Трудовому кодексу, отказ в приеме на работу из-за наличия тату может быть признан дискриминационным.

Татуировки не являются законным основанием для отказа в приеме на работу. По ТК РФ отказать в найме могут лишь по причинам, связанным с деловыми качествами работника, то есть с его неспособностью выполнять конкретную функцию. Поэтому формулировка «мы не берем людей с тату» выглядит как дискриминационная. Внутренние правила компании могут быть юридически обоснованы, но только если речь идет не о запрете, а о разумных требованиях к внешнему виду, связанных с характером работы. Например, работодатель вправе установить для сотрудников банка, гостиницы, клиники или авиакомпании требование закрывать видимые тату, — пояснил Салкин.

Ранее летчик-космонавт Герой России Олег Артемьев заявил, что людям с татуировками сложно попасть в отряд космонавтов в РФ. По его словам, запрет берет начало еще с советских времен. Он отметил, что за рубежом ситуация иная: претенденты с большим количеством тату могут попробовать попасть в отряд астронавтов.