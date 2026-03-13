Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:12

Журналисты рассекретили личность художника Бэнкси

Reuters: личность художника Бэнкси связали с группой Massive Attack

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Журналисты провели масштабное расследование для установления личности уличного художника Бэнкси, чья анонимность на протяжении десятилетий оставалась предметом дискуссий, передает агентство Reuters. Команда изучила архивные фотографии, неопубликованные полицейские отчеты США и судебные документы, включая рукописное признание, которое, по утверждению агентства, раскрывает истинное имя художника.

Представители Бэнкси, компания Pest Control, отказались от комментариев, а его адвокат Марк Стивенс призвал воздержаться от публикации, аргументируя это угрозами безопасности и защитой частной жизни. Стивенс подчеркнул важную роль анонимности в творческой деятельности.

Она [анонимость] защищает свободу слова, позволяя авторам говорить правду властям, не опасаясь возмездия, цензуры или преследований, особенно когда речь идет о таких деликатных вопросах, как политика, религия или социальная справедливость, — добавил юрист.

В рамках расследования был отслежен маршрут передвижений лиц, предположительно связанных с творчеством Бэнкси, включая его визит на территорию Украины в октябре 2022 года. Среди вероятных кандидатов на роль художника в материале рассматриваются Роберт Дель Наджа из группы Massive Attack и уроженец Бристоля Робин Ганнингем, этот андерграундный художник уже фигурировал в предыдущих журналистских разоблачениях. Третий «подозреваемый» — Тьерри Гетта, художник из Франции, более известный публике под псевдонимом Мистер Брейнвош.

Ранее в Амстердаме нашли раннюю работу голландского художника XVII века Рембрандта Харменса ван Рейна «Видение Захарии в храме». Полотно находилось в частной коллекции, его подлинность подтвердили сотрудники Государственного музея города.

