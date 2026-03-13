Журналисты рассекретили личность художника Бэнкси

Журналисты провели масштабное расследование для установления личности уличного художника Бэнкси, чья анонимность на протяжении десятилетий оставалась предметом дискуссий, передает агентство Reuters. Команда изучила архивные фотографии, неопубликованные полицейские отчеты США и судебные документы, включая рукописное признание, которое, по утверждению агентства, раскрывает истинное имя художника.

Представители Бэнкси, компания Pest Control, отказались от комментариев, а его адвокат Марк Стивенс призвал воздержаться от публикации, аргументируя это угрозами безопасности и защитой частной жизни. Стивенс подчеркнул важную роль анонимности в творческой деятельности.

Она [анонимость] защищает свободу слова, позволяя авторам говорить правду властям, не опасаясь возмездия, цензуры или преследований, особенно когда речь идет о таких деликатных вопросах, как политика, религия или социальная справедливость, — добавил юрист.

В рамках расследования был отслежен маршрут передвижений лиц, предположительно связанных с творчеством Бэнкси, включая его визит на территорию Украины в октябре 2022 года. Среди вероятных кандидатов на роль художника в материале рассматриваются Роберт Дель Наджа из группы Massive Attack и уроженец Бристоля Робин Ганнингем, этот андерграундный художник уже фигурировал в предыдущих журналистских разоблачениях. Третий «подозреваемый» — Тьерри Гетта, художник из Франции, более известный публике под псевдонимом Мистер Брейнвош.

