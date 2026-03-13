В Коми арестовали подростка, который готовил массовое убийство в школе

Усть-Вымский районный суд Республики Коми избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника из Удорского района, который обвиняется в подготовке массового убийства в школе, сообщили в пресс-службе районного суда. С 1 мая 2025 года по 11 марта 2026 года подросток планировал расправу над учителями и одноклассниками.

Он тщательно изучал информацию о предыдущих нападениях на школы в интернете. В его планах было использовать огнестрельное оружие и боеприпасы, которые принадлежали его отцу.

Подросток поделился своими планами в одной из интернет-групп. Правоохранительные органы узнали о его намерениях и предотвратили исполнение задуманного.

По факту преступления, квалифицированного по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (подготовка к убийству двух или более человек), было возбуждено уголовное дело. Следователь обратился с ходатайством, которое суд удовлетворил, приняв решение о заключении под стражу до 10 мая включительно.

Ранее в Омской области суд арестовал 14-летнего подростка, подозреваемого в участии в террористической организации. По версии следствия, мальчик искал в интернете информацию о террористической группе и участвовал в обсуждениях школьных массовых убийств, а также приобрел тактические перчатки, пневматический пистолет и футболки с символикой террористической организации.