Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 16:12

В Коми арестовали подростка, который готовил массовое убийство в школе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Усть-Вымский районный суд Республики Коми избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника из Удорского района, который обвиняется в подготовке массового убийства в школе, сообщили в пресс-службе районного суда. С 1 мая 2025 года по 11 марта 2026 года подросток планировал расправу над учителями и одноклассниками.

Он тщательно изучал информацию о предыдущих нападениях на школы в интернете. В его планах было использовать огнестрельное оружие и боеприпасы, которые принадлежали его отцу.

Подросток поделился своими планами в одной из интернет-групп. Правоохранительные органы узнали о его намерениях и предотвратили исполнение задуманного.

По факту преступления, квалифицированного по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (подготовка к убийству двух или более человек), было возбуждено уголовное дело. Следователь обратился с ходатайством, которое суд удовлетворил, приняв решение о заключении под стражу до 10 мая включительно.

Ранее в Омской области суд арестовал 14-летнего подростка, подозреваемого в участии в террористической организации. По версии следствия, мальчик искал в интернете информацию о террористической группе и участвовал в обсуждениях школьных массовых убийств, а также приобрел тактические перчатки, пневматический пистолет и футболки с символикой террористической организации.

Республика Коми
школьники
аресты
убийства
планирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба
Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Юрист объяснила, как безопасно снять дачу на лето
Названа страна, на которую особенно негативно повлияет рост цен на нефть
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.