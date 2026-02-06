«План второго вторжения»: почему Вьетнам до сих пор видит в США угрозу

«План второго вторжения»: почему Вьетнам до сих пор видит в США угрозу

Власти Вьетнама разработали план на случай вторжения США, несмотря на соглашение о стратегическом партнерстве с Вашингтоном. По данным правозащитной группы the88project, спустя полвека после окончания Вьетнамской войны Ханой продолжает видеть в Соединенных Штатах угрозу. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: опасения властей республики вовсе не беспочвенны. Почему именно США оказались главным оппонентом Вьетнама и может ли он дать отпор американской армии — в материале NEWS.ru.

Что известно о плане Вьетнама

Правозащитники изучили документ Министерства обороны Вьетнама «План второго вторжения США». Он был подготовлен спустя год после того, как две страны подняли свои отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в 2023-м.

Из плана следует, что Вашингтон и его союзники в попытках сдержать Китай «готовы применить нетрадиционные формы войны» в отношении стран, отошедших от американской орбиты.

«Хотя в настоящее время риск войны против Вьетнама невелик, из-за воинственного характера США мы должны проявлять бдительность, чтобы не дать США и их союзникам „создать предлог“ для начала агрессивной войны против нашей страны», — отмечается в документе.

Сопредседатель the88project Бен Суонтон отметил, что Ханой все еще видит в Вашингтоне «экзистенциальную угрозу» и не намерен присоединяться к «антикитайскому альянсу». В то же время США, как считают вьетнамские власти, используют двустороннее сотрудничество, чтобы навязать свои ценности партнерам в отношении свободы, демократии, прав человека и религии, а также «постепенно изменить социалистическое правительство».

Госдепартамент США не стал комментировать документ, заявив, что партнерство с Вьетнамом укрепляет «безопасность и процветание» обеих стран.

Чего опасается Ханой

План предусматривает сценарий, при котором США и их союзники «вторгнутся во Вьетнам или осуществят военную интервенцию», если Ханой не присоединится к их операции «по окружению и сдерживанию Китая». Составители документа допустили, что в случае неудачи этого вмешательства США могут применить против Вьетнама «биохимическое и тактическое ядерное оружие».

Еще один вариант, который допускают в республике, — свержение власти при помощи «мягкой силы» и помощи союзников США, в числе которых особо выделяется Франция, также повысившая уровень дипломатических отношений с Вьетнамом в последние годы.

«Французские разведслужбы, используя свои полномочия в сфере культуры, науки, техники, образования, обучения, передачи технологий и т. д., применяют служебные полномочия для отправки агентов в нашу страну с целью сбора разведывательной информации, вербовки шпионов, саботажа идеологии, поддержки и создания оппозиционных политических организаций в стране», — гласит документ.

Фото: Joachim E. Röttgers/Global Look Press

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru отметил, что у Вьетнама уже есть негативный опыт столкновений с США — война 1955–1975 годов. Однако планы Ханоя связаны не с прежними «обидами», а с его трезвым взглядом на перспективу.

«Вьетнамцы исходят из опыта других государств — например, арабских. Они в полный рост стоят в фарватере политики Соединенных Штатов, там присутствует американский флот со всей мощью, и ему оказывают гостеприимство. Но при этом Запад продолжает организовывать в регионе цветные революции, поддерживает и использует пятую колонну», — пояснил эксперт.

По его словам, не вся подобная деятельность известна широкой публике. Однако данные о ней доходят по каналам разведки и дипломатии.

«Есть и другие примеры — тот же Николас Мадуро, та же Северная Корея, которая не могла спать спокойно, пока у нее не появилось ядерное оружие. Вьетнамцы все это видят и анализируют», — уверен собеседник.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сказал NEWS.ru, что сегодня любое адекватное правительство понимает: «мир, построенный на правилах» не состоялся, а международного права давным-давно нет.

«Неприятности для Вьетнама могут последовать с разных сторон. Но кто на самом деле вносит хаос в миропорядок, вторгается, вводит морские блокады? Это все делают США. Соответственно, Ханой ориентируется на военные возможности той державы, которая может „приплыть“ в любой момент. Тем более что Вьетнам находится в зоне досягаемости американских авианосных ударных группировок», — объяснил он.

Может ли Вьетнам дать отпор США

Несмотря на решительную риторику, власти Вьетнама понимают невозможность прямой победы над США в одиночку, уверен Козюлин. Однако исторический опыт показывает, что даже при таком раскладе сил серьезное сопротивление может привести по крайней мере к ничьей.

«Вьетнамцы имеют достаточный опыт партизанской войны. Не дать захватить себя, как это уже получилось у них однажды и как это получилось у Афганистана, они могут вполне самостоятельно», — заметил эксперт.

Вьетнамские солдаты Фото: Xinhua/Hu Jialii/Global Look Press

Он допустил, что в случае возникновения реальной угрозы со стороны США Ханой может обратиться и к двум традиционным союзникам — России и Китаю.

«В такой ситуации любая страна будет искать возможность опереться на партнеров — на любых, лишь бы они были. А у Вьетнама уже есть хороший исторический опыт военной помощи в борьбе против США», — напомнил Козюлин.

Дробницкий не исключает, что Москва и Пекин на самом деле могут оказать посильную поддержку Вьетнаму, если такой запрос последует.

«На уровне военных советников, поставки какого-нибудь вооружения и оборудования Китай и Россия, конечно, поучаствуют. Это случится, если Вьетнам не уйдет в тему переговоров и сделок, а задумает всерьез сопротивляться — например, потопить пару кораблей. Было бы странно, если бы КНР и РФ в такой ситуации не испытали свою технику на американской авианосной группе», — резюмировал американист.

