26 февраля 2026 в 23:16

Появились кадры подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сети появились кадры мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, передает РЕН ТВ. Видео предполагаемого преступника опубликовано 26 февраля.

В источнике отметили, что пропавшую девочку нашли в 600 метрах от ее собственного дома — в квартире, где она удерживалась. При этом следов насилия на ребенке не обнаружено, а мотивы похитителя остаются загадкой для следствия.

Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда. Следователи изучили телефон пропавшей школьницы — в нем не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемым в похищении девятилетней школьницы из Смоленска оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. По информации журналистов, на допросе он признался, что удерживал ребенка в квартире своей сожительницы.

Кроме того, в следственных органах сообщали, что не рассматривали отчима в качестве подозреваемого по этому делу. По словам представителей силовиков, у мужчины хорошие характеристики и нет судимостей.

кадры
видео
Смоленск
дети
