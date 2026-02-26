Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыта личность предполагаемого похитителя школьницы из Смоленска

«112»: школьницу из Смоленска похитил осужденный за хранение наркотиков мужчина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Telegram-канал «112» сообщил, что похитителем девятилетней девочки из Смоленска оказался 43-летний мужчина с судимостью по делу о хранении наркотиков. По данным канала, горожанин держал ребенка в квартире у своей сожительницы. В этом он признался на допросе.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина подрабатывал таксистом и продавцом. Также в публикации канала сказано, что подозреваемый выкладывал в соцсети инструкции, как плести девочкам косички. Mash отметил, что мужчина имеет высшее образование, находится в разводе.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сказала, что девочку нашли в одной из квартир города, вместе с ней был мужчина. По словам Волк, жизни школьницы ничего не угрожает.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь вернувшегося питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кроме того в следственных органах сообщали, что не рассматривают отчима в качестве подозреваемого по этому делу. По словам представителей силовиков, у мужчины хорошие характеристики и нет судимостей.

Смоленск
дети
школьники
наркотики
