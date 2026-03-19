Что случилось с людьми при ДТП с машиной скорой помощи в Москве МВД: четыре человека получили травмы в ДТП с машиной скорой помощи в Москве

На Нахимовском проспекте в Москве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. При столкновении двух автомобилей перевернулась машина скорой помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным сотрудников правоохранительных органов, пострадали четыре человека. Авария произошла в районе дома 45 по Нахимовскому проспекту. Обстоятельства ДТП и степень тяжести травм пострадавших уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Движение на участке может быть затруднено.

Ранее стало известно, что женщина с двумя дочерями пострадала в результате ДТП с кроссовером в городе Пушкине под Санкт-Петербургом. Telegram-канал «Mash на Мойке» проинформировал, что автомобиль влетел в остановку с людьми.

До этого массовое ДТП на трассе Элиста — Зимовники унесло жизни двух человек, сообщила Госавтоинспекция Ростовской области. Инцидент случился утром 18 марта, когда 63-летний водитель Volkswagen Amarok пошел на обгон и на полной скорости протаранил встречную Toyota Land Cruiser с прицепом. Столкновение было такой силы, что оба водителя скончались на месте до приезда медиков, еще двоих пассажиров Volkswagen экстренно госпитализировали с серьезными травмами.