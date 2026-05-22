Как помочь человеку при обмороке: пошаговая инструкция первой помощи

Обморок, он же синкопе, представляет собой внезапную кратковременную потерю сознания, вызванную временным снижением кровотока в головном мозге. Обычно человек приходит в себя довольно быстро. Однако грамотные действия окружающих все же необходимы, ведь они могут предотвратить травмы и ускорить восстановление. Знание правильного алгоритма поведения помогает не растеряться в ответственный момент и эффективно помочь пострадавшему. О том, что делать, если человек потерял сознание, читайте в материале NEWS.ru.

Признаки приближающегося обморока: бледность, тошнота, холодный пот

Потеря сознания редко случается мгновенно. Часто организм подает сигналы о надвигающейся опасности. Умение распознать эти предвестники позволяет вовремя принять меры, а иногда и вовсе предотвратить падение. Первым характерным признаком является резкая бледность кожных покровов. Лицо становится сероватым или землянистым, а губы могут приобрести синюшный оттенок из-за оттока крови.

Вторым частым спутником является тошнота. Человек может жаловаться на чувство подступающей дурноты, нехватку воздуха и общую слабость. Нередко возникают головокружение, «мушки» или потемнение в глазах, а также звон в ушах.

Третий ключевой симптом — холодный пот. Несмотря на то, что человеку не жарко, его лоб и ладони покрываются липкой холодной испариной. Иногда наблюдается онемение кончиков пальцев или ног. Если вы заметили эти проявления, необходимо срочно переходить к действиям.

Итак, основные симптомы приближающегося обморока:

бледность кожи;

потемнение в глазах;

нехватка воздуха;

тошнота;

общая слабость;

холодный пот;

онемение кончиков пальцев или ног.

Алгоритм действий: положить, поднять ноги, расстегнуть одежду

Если вы видите, что человек теряет сознание или он уже упал, важно действовать по отработанной схеме. Алгоритм первой помощи при обмороке включает несколько последовательных шагов, направленных на максимально быстрое восстановление кровоснабжения мозга. Прежде всего, если человек начал падать, постарайтесь его подхватить, чтобы смягчить удар и избежать травм.

Вот что делать, если человек потерял сознание. В первую очередь вас должен волновать вопрос положения пострадавшего. Уложите пациента на спину на ровную твердую поверхность. Обязательно нужно приподнять ноги: поместите под голени тканевый валик (например, из одежды) или приподнимите ноги, согнув в коленях. Это необходимо для того, чтобы кровь от нижних конечностей притекла к голове.

Дополнительно следует расстегнуть одежду: расстегните тугой воротник рубашки, ослабьте галстук, расстегните ремень на брюках. Обеспечьте доступ свежего воздуха, открыв окно.

Обычно этих мер достаточно, чтобы сознание вернулось в течение первых 10–30 секунд. Алгоритм первой помощи при обмороке не подразумевает попыток усадить или поднять человека. Напротив, при горизонтальном положении человека с приподнятыми ногами мозг быстрее насыщается кислородом.

Что категорически нельзя делать при обмороке (лекарства, пощечины)

Многие действия, которые показывают в кино или описывают в устаревших руководствах, способны нанести серьезный вред пострадавшему. Запомните, чего нельзя делать до приезда скорой, если вы не знаете точной причины синкопе. Во-первых, категорически запрещено давать любые лекарства или питье. Потерявший сознание человек не может глотать, и жидкость или таблетка могут попасть в дыхательные пути. Ни в коем случае нельзя давать нюхать нашатырь, поднося его вплотную к носу (об этом чуть позже), и тем более вливать что-либо в рот.

Во-вторых, забудьте о методе «болевой стимуляции». Нанесение пощечин, удары по щекам или уколы — это варварские и опасные методы. Они не помогают проснуться, но могут спровоцировать ухудшение состояния или травму челюсти. Также не стоит подкладывать под голову высокую подушку. Итак, повторим, чего нельзя делать до приезда скорой:

давать нюхать нашатырь, поднося флакон вплотную к носу;

бить по щекам;

поить водой;

давать лекарства.

Как привести в чувство: нашатырь, свежий воздух

Если базовый алгоритм (горизонтальное положение и приподнятые ноги) не дает мгновенного эффекта, можно использовать дополнительные средства. Главный принцип того, как привести в чувство при обмороке, — это стимуляция дыхательного центра слабыми раздражителями. Самый известный способ — использование паров нашатыря. Важно делать это правильно: смочите ватку в растворе и поднесите ее к носу на расстояние не менее 10–15 сантиметров. Резкий запах аммиака рефлекторно возбуждает нервную систему и заставляет сделать глубокий вдох. Не подносите пузырек вплотную к ноздрям — это может вызвать ожог слизистой или рефлекторную остановку дыхания.

Вторым обязательным условием является доступ свежего воздуха. Попросите расступиться окружающих, создав поток воздуха (помашите газетой или включите вентилятор). Если на улице холодно — не перегревайте человека; если жарко — создайте тень.

Отлично помогает легкое опрыскивание лица холодной водой или растирание мочек ушей. Говоря о том, как привести в чувство при обмороке, стоит помнить: если сознание не вернулось в течение минуты-двух, необходимо переходить к плану вызова экстренных служб.

Когда вызывать скорую: при падении, остановке дыхания, судорогах

Далеко не каждый обморок требует госпитализации, но существуют четкие критерии, когда медлить нельзя. Итак, когда вызывать скорую при обмороке? В первую очередь если человек получил серьезные травмы при падении (особенно если это удар головой о твердый угол, есть кровотечение или подозрение на перелом).

Во-вторых, если после возвращения сознания сохраняются такие симптомы (достаточно одного из пунктов):

спутанность сознания;

боль в груди;

сильная одышка.

Критическими ситуациями являются остановка дыхания или отсутствие пульса. Не ждите, просто начинайте сердечно-легочную реанимацию. Также обязателен вызов врачей, если обморок сопровождался судорогами. Подергивания конечностей, мочеиспускание или прикус языка указывают на возможное эпилептическое состояние либо на то, что синкопе было вызвано серьезными проблемами с сердцем. Даже если судорог не было, звоните в 103, если пострадавший — это:

человек старше 60 лет;

беременная женщина;

диабетик.

Это ситуации, когда вызывать скорую при обмороке — единственно правильное решение, так как причины и последствия обморока могут быть связаны с инфарктом или инсультом.

Отличие обморока от инсульта и эпилептического приступа

Важно уметь дифференцировать кратковременную потерю сознания от угрожающих жизни состояний. Отличие обморока от инсульта или эпилепсии заключается в первую очередь в длительности и последствиях. При истинном синкопе (вазовагальном обмороке) человек приходит в себя быстро, кожа у него бледная и влажная, а мышечный тонус резко снижен.

При инсульте сознание может отсутствовать долго, но главное — есть очаговая симптоматика:

асимметрия лица (опущение уголка рта);

невозможность высоко поднять левую руку;

нарушения речи.

При обмороке таких симптомов нет, человек после возвращения в себя адекватен, хотя и слаб.

Второе отличие обморока от инсульта или эпилепсии касается судорог и памяти. Эпилептический приступ, в отличие от обморока, часто начинается с крика или «ауры», сопровождается тоническими (напряжение всех мышц) и клоническими (ритмичные подергивания) фазами. После приступа эпилепсии человек часто засыпает и не помнит, что случилось. При обмороке человек либо помнит момент падения (предобморочное состояние), либо быстро приходит в полное сознание без амнезии.

Третье отличие обморока от инсульта или эпилепсии — это реакция на перемену положения тела. Обморок часто случается в душном помещении или при резком вставании и быстро купируется в положении лежа. Инсульт и эпилепсия от положения тела не зависят.

Что делать, если человек потерял сознание, а вы не уверены в причине? Действуйте по протоколу помощи при обмороке. Но будьте готовы к тому, что это может быть что-то более серьезное. А значит, может потребоваться скорая медицинская помощь.

Что делать, если человек потерял сознание, а он пожилой или у него перекошено лицо? Сразу вызывайте реанимацию, сообщив о подозрении на инсульт. И напоследок: как поступить, если вы сомневаетесь в диагнозе? Всегда лучше перестраховаться и вызвать врачей, ведь за обычным обмороком могут скрываться серьезные сердечные или неврологические патологии.

