Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 10:06

Звезда «Криминального чтива» рухнул в обморок в ресторане

TMZ: актер Винг Реймз попал в больницу после обморока в ресторане

Скорая помощь Великобритании Скорая помощь Великобритании Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский актер Винг Реймз, сыгравший в фильмах «Криминальное чтиво» и «Миссия невыполнима», был помещен в медучреждение после потери сознания в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, передает онлайн-таблоид TMZ. По предварительной информации, причиной обморока стал тепловой удар.

Один из посетителей ресторана, находившийся на месте происшествия, рассказал, что в среду, когда Реймз обедал со своей семьей, актер потерял сознание за своим столиком, после чего его срочно доставили в больницу, — сказано в материале.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Виктора Яковлева, ведущего актера Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

До этого умер украинский актер Владимир Комаров, известный по юмористической телепередаче «Маски-шоу». Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Комаров родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, вскоре семья переехала в Одессу. Еще в школе он увлекся пантомимой и решил связать жизнь со сценой.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.