Звезда «Криминального чтива» рухнул в обморок в ресторане TMZ: актер Винг Реймз попал в больницу после обморока в ресторане

Американский актер Винг Реймз, сыгравший в фильмах «Криминальное чтиво» и «Миссия невыполнима», был помещен в медучреждение после потери сознания в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, передает онлайн-таблоид TMZ. По предварительной информации, причиной обморока стал тепловой удар.

Один из посетителей ресторана, находившийся на месте происшествия, рассказал, что в среду, когда Реймз обедал со своей семьей, актер потерял сознание за своим столиком, после чего его срочно доставили в больницу, — сказано в материале.

