Число беженцев в мире стало стремительно снижаться ООН зафиксировала снижение числа беженцев впервые за десять лет

Число беженцев в мире впервые за десять лет снизилось в 2025 году, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в новом докладе. Документ опубликован на сайте международной организации. При этом десятки миллионов людей продолжают жить в изгнании без реальных перспектив возвращения.

Согласно документу, отражающему последние тенденции, глобальное число беженцев сократилось на 3%, достигнув 41,6 млн человек, по сравнению с более чем 42,7 млн человек в конце 2024 года. УВКБ подчеркнуло, что это изменение связано с увеличением числа возвращающихся беженцев, в основном из Афганистана, Сирии и Судана, а также с сокращением числа внутренне перемещенных лиц благодаря возвращению людей в родные места в ДРК, Судане и Сирии. При этом отмечается, что многие возвращения имели место под давлением и в неблагоприятных условиях.

В докладе также указывается, что более 70% мирового числа беженцев приходится на шесть стран: Афганистан, Венесуэлу, Сирию, Судан, Украину и Южный Судан. Крупнейшими странами, принимающими беженцев, названы Германия, Иран, Колумбия, Пакистан, Турция, Чад и Уганда.

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