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11 июня 2026 в 17:23

Автомобиль протаранил колонну школьников на велосипедах

Автомобиль въехал в группу школьников на велосипедах в Нидерландах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Смертельное ДТП в провинции Зеландия на юго-западе Нидерландов унесло жизни троих подростков, передает телеканал Omroep Zeeland. Автомобиль на большой скорости въехал в группу школьников-велосипедистов. Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Авария случилась днем на оживленной трассе поблизости от населенного пункта Терхоле. Транспортное средство буквально протаранило колонну подростков, которые участвовали в организованной школьной поездке в сопровождении взрослых. Пострадавших экстренно распределили и доставили в специализированные университетские клиники Бельгии и Нидерландов, включая медицинские центры Гента, Антверпена и Роттердама.

На фоне случившегося в главном городе провинции, Мидделбурге, власти незамедлительно развернули региональный оперативный штаб для координации всех служб. Местная полиция уже начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что личность ребенка, погибшего в ДТП с автобусом у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, в настоящий момент все еще не установлена. При этом личности всех взрослых жертв этой резонансной аварии сотрудникам правоохранительных органов уже удалось установить.

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