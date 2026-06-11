Личность умершего в ДТП в Екатеринбурге ребенка так и не установили

Личность умершего в ДТП в Екатеринбурге ребенка так и не установили МВД: личность умершего в ДТП в Екатеринбурге ребенка пока не установлена

Личность ребенка, погибшего в страшном ДТП с автобусом у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, в настоящий момент все еще не установлена,сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. При этом личности всех взрослых жертв этой резонансной аварии сотрудникам правоохранительных органов уже удалось выяснить.

Среди скончавшихся до прибытия скорой помощи — женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин, еще одна женщина по фамилии Бекетова… Работа по установлению личности погибшего ребенка полицией продолжается, — пояснил Горелых.

Ранее стало известно, что число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге выросло до шести человек. Среди них четыре пешехода и два пассажира, медики оказывают им всю необходимую помощь.

По данным следствия, ДТП произошло на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал за пределы проезжей части и наехал на пешеходов. Уточнялось, что среди погибших один ребенок.

Водитель автобуса заявил, что потерял сознание во время движения. Он не исключает, что перепутал педали, поэтому и допустил наезд на пешеходов.