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10 июня 2026 в 20:34

Ребенок погиб в аварии с автобусом в центре Екатеринбурга

В ДТП в Екатеринбурге погибли четыре человека, включая ребенка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ребенок погиб в результате ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер в МАКСе. Всего известно о четырех жертвах аварии.

В настоящее время известно о четырех погибших, в их числе — один ребенок, — написал он.

Ранее Паслер заявил, что семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, работают на месте происшествия. Губернатор призвал проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.

До этого легковые автомобили Kia Rio и Ford Focus столкнулись около села Мазунино в Удмуртии. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте восьми и двух лет. Предварительно установлено, что 42-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio под управлением 39-летней женщины.

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