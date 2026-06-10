Ребенок погиб в аварии с автобусом в центре Екатеринбурга

Ребенок погиб в аварии с автобусом в центре Екатеринбурга В ДТП в Екатеринбурге погибли четыре человека, включая ребенка

Ребенок погиб в результате ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер в МАКСе. Всего известно о четырех жертвах аварии.

В настоящее время известно о четырех погибших, в их числе — один ребенок, — написал он.

Ранее Паслер заявил, что семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, работают на месте происшествия. Губернатор призвал проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.

До этого легковые автомобили Kia Rio и Ford Focus столкнулись около села Мазунино в Удмуртии. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте восьми и двух лет. Предварительно установлено, что 42-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio под управлением 39-летней женщины.