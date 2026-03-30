30 марта 2026 в 19:29

«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни

Звезда «Маски-шоу» Комаров ушел из жизни от сердечной недостаточности

Умер украинский актер Владимир Комаров, известный по юмористической телепередаче «Маски-шоу», сообщил Театр «Маски» в соцсетях. В учреждении уточнили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Церемония прощания состоится 1 апреля.

Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность. <...> Просто нет слов, — заявили в театре.

Комаров родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, вскоре семья переехала в Одессу. Еще в школе он увлекся пантомимой и решил связать жизнь со сценой. После школы артист поступил в Одесский институт пищевой промышленности имени М. В. Ломоносова, но проучился лишь один семестр. С 1984 по 1987 год Комаров работал в ансамбле пантомимы и клоунады «Маски», позже выступал в киевском театре «Шарж». С 2010-х он проводил экскурсии по Одессе и делал курительные трубки.

Ранее умер бывший заместитель председателя агентства АПН Владимир Милютенко. На момент смерти ему был 91 год. Милютенко был госпитализирован в день своего рождения после инфаркта или инсульта, но не смог оправиться. Прощание состоится 31 марта в Храме иконы Божией Матери «Живоносный источник».

РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи
«Ввести плату»: МТС о новых условиях использования VPN
Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple
Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований
Тишина цвета: почему приглушенные оттенки успокаивают
Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше
Политолог разоблачила манипуляции Трампа в отношении Ирана
Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта
Киркоров не ушел от ответственности после перекура в аэропорту
Карпин объяснил потери в составе сборной России
«Почта России» смогла сократить убытки
Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале
Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту
«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме
«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни
Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу
Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны
Дмитриев нашел след Байдена в конфликте на Украине
Иран обратился к странам Персидского залива с одной просьбой
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

