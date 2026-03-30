«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни

Умер украинский актер Владимир Комаров, известный по юмористической телепередаче «Маски-шоу», сообщил Театр «Маски» в соцсетях. В учреждении уточнили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Церемония прощания состоится 1 апреля.

Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность. <...> Просто нет слов, — заявили в театре.

Комаров родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, вскоре семья переехала в Одессу. Еще в школе он увлекся пантомимой и решил связать жизнь со сценой. После школы артист поступил в Одесский институт пищевой промышленности имени М. В. Ломоносова, но проучился лишь один семестр. С 1984 по 1987 год Комаров работал в ансамбле пантомимы и клоунады «Маски», позже выступал в киевском театре «Шарж». С 2010-х он проводил экскурсии по Одессе и делал курительные трубки.

Ранее умер бывший заместитель председателя агентства АПН Владимир Милютенко. На момент смерти ему был 91 год. Милютенко был госпитализирован в день своего рождения после инфаркта или инсульта, но не смог оправиться. Прощание состоится 31 марта в Храме иконы Божией Матери «Живоносный источник».