Россиянин надел маску, обмотался проводами и устроил пальбу по полицейским В Туве мужчину в самодельной маске задержали за стрельбу по полицейским

Житель Тувы надел самодельную маску и открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщили в управлении МВД России по республике. Мужчина также был обмотан проводами. Он попытался напасть на правоохранителей с ножом, но в итоге был задержан.

Злоумышленник произвел выстрелы из пистолета в направлении сотрудников, а когда патроны закончились, выхватил нож и направился в их сторону. На неоднократные требования прекратить противоправные действия правонарушитель не реагировал, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после того как полицейские применили служебное оружие, мужчину удалось обезвредить и взять под стражу. Впоследствии его доставили в больницу. Также сообщается, что с места происшествия были изъяты улики, среди которых, по предварительным данным, мог находиться травматический пистолет.

До этого москвич напал на полицейского, прибывшего на вызов, нанеся ему как минимум два удара ножом в шею. По информации Следственного комитета, жизни правоохранителя больше ничего не угрожает. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.