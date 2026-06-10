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10 июня 2026 в 09:35

«Много дел»: Песков раскрыл, будет ли Путин поздравлять Трампа с юбилеем

Песков не стал отвечать, будет ли Путин поздравлять Трампа с юбилеем

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии RTVI не стал говорить, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с предстоящим днем рождения. Представитель Кремля предпочел оставить этот протокольный вопрос без конкретного ответа на данный момент.

Пока много дел по российской повестке дня, — отметил Песков.

В воскресенье, 14 июня, Трамп будет отмечать 80-летний юбилей. В прошлый день рождения американского лидера Путин поздравлял его в ходе личного телефонного разговора. Тогда, помимо праздничных пожеланий, президенты подробно обсудили важнейшие вопросы двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия сохраняет связь с США по различным каналам. Так он ответил на вопрос, доводил ли Вашингтон до Москвы содержание недавнего разговора представителей главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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