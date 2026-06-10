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10 июня 2026 в 10:54

Невролог перечислил неочевидные факторы развития болезни Альцгеймера

Врач Новоселов: нарушения сна могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нарушения сна, хронический стресс, перенесенные черепно-мозговые травмы, сбои в метаболизме и сосудистой системе, а также сахарный диабет могут повысить риск развития болезни Альцгеймера, предупредил в беседе с aif.ru гериатр и невролог Валерий Новоселов. По его словам, часть ученых связывают это заболевание с накоплением в организме бета-амилоида — особого вида белка.

Существует большое количество гипотез, которые говорят, что те или иные факторы являются причиной или участвуют в развитии болезни. Основная гипотеза — гипотеза амилоидного каскада. [Она предполагает, что накопление бета-амилоида запускает цепочку патологических процессов в мозге]. Но есть в том числе и инфекционные теории. Есть гипотеза, связанная с вирусами герпеса, — отметил Новоселов.

Как уточнил специалист, 100% сказать, что именно провоцирует развитие болезни нельзя, вероятнее всего оно возникает сразу по ряду причин. По словам врача, иногда ее связывают с прионами — белками с аномальной структурой, которые впоследствии приводят к повреждению клеток мозга.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что езда на велосипеде помогает в профилактике болезни Альцгеймера. Она отметила, что регулярные велопрогулки также будут полезны для сердца и мышц.

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