ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 14:01

Невролог рассказала о неожиданном способе профилактики болезни Альцгеймера

Невролог Демьяновская: велосипед помогает избежать болезни Альцгеймера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Езда на велосипеде помогает в профилактике болезни Альцгеймера, рассказала LIFE.ru врач-невролог Екатерина Демьяновская. Она отметила, что регулярные велопрогулки также будут полезны для сердца и мышц.

Во время велопрогулки активизируется кровоснабжение головного мозга, нейроны получают больше кислорода и питательных веществ. Это способствует улучшению когнитивных функций: памяти, внимания, скорости мышления, — рассказала Демьяновская.

Невролог подчеркнула, что во время езды на велосипеде улучшается взаимодействие между полушариями мозга. По ее словам, умеренные физические нагрузки также способствуют выработке эндорфинов и серотонина, снижают уровень кортизола и адреналина, улучшая настроение и уменьшая тревожность.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что людям, которые хотят поддерживать работу мозга после 50 лет, рекомендуется заниматься с использованием таблицы Шульте. По мнению эксперта, улучшать когнитивные способности можно также с помощью настольных игр, чтения и заучивания стихотворений или отрывков прозы.

Читайте также
Врач дала совет, как действовать при укусе осы в случае отсутствия аптечки
Здоровье/красота
Врач дала совет, как действовать при укусе осы в случае отсутствия аптечки
Психолог раскрыла, как подавленные эмоции постепенно разрушают здоровье
Здоровье/красота
Психолог раскрыла, как подавленные эмоции постепенно разрушают здоровье
3 июня — Всемирный день велосипеда: история, польза и безопасность
Семья и жизнь
3 июня — Всемирный день велосипеда: история, польза и безопасность
К чему снится велосипед: что сон говорит о вашем жизненном пути
Семья и жизнь
К чему снится велосипед: что сон говорит о вашем жизненном пути
Невролог перечислила способы профилактики болезни Альцгеймера
Здоровье/красота
Невролог перечислила способы профилактики болезни Альцгеймера
Здоровье
велосипед
болезнь Альцгеймера
неврологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио предупредил о серьезном риске для Украины
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.