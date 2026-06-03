Невролог рассказала о неожиданном способе профилактики болезни Альцгеймера

Езда на велосипеде помогает в профилактике болезни Альцгеймера, рассказала LIFE.ru врач-невролог Екатерина Демьяновская. Она отметила, что регулярные велопрогулки также будут полезны для сердца и мышц.

Во время велопрогулки активизируется кровоснабжение головного мозга, нейроны получают больше кислорода и питательных веществ. Это способствует улучшению когнитивных функций: памяти, внимания, скорости мышления, — рассказала Демьяновская.

Невролог подчеркнула, что во время езды на велосипеде улучшается взаимодействие между полушариями мозга. По ее словам, умеренные физические нагрузки также способствуют выработке эндорфинов и серотонина, снижают уровень кортизола и адреналина, улучшая настроение и уменьшая тревожность.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что людям, которые хотят поддерживать работу мозга после 50 лет, рекомендуется заниматься с использованием таблицы Шульте. По мнению эксперта, улучшать когнитивные способности можно также с помощью настольных игр, чтения и заучивания стихотворений или отрывков прозы.