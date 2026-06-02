3 июня — Всемирный день велосипеда: история, польза и безопасность

Лето всегда ассоциируется с долгими прогулками, теплым ветром и активным отдыхом на свежем воздухе. Одним из самых доступных, экологичных и любимых видов транспорта во всем мире по праву остается велосипед. Неудивительно, что у этого надежного помощника человечества есть собственный международный праздник. Ежегодно отмечаемый 3 июня Всемирный день велосипеда объединяет миллионы профессиональных спортсменов, любителей и простых активистов, продвигающих здоровый образ жизни. В нашем тексте расскажем историю праздника, как отметить День велосипеда и как поздравить велосипедистов.

История праздника: как ООН признала велосипед

Какова история праздника? День велосипеда зародился не так давно.

Инициатором учреждения выступил социолог Лешек Сибильский, который вместе со своими студентами организовал масштабную кампанию. Его идею поддержали 56 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Турцию и Туркмению.

В результате долгих обсуждений в апреле 2018 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла историческую резолюцию. Так на международном календаре 3 июня официально закрепился Всемирный день велосипеда.

Почему велосипед заслужил отдельного праздника? В резолюции ООН подчеркивается, что этот вид транспорта уникален, долговечен и универсален. Велосипед способствует бережному отношению к окружающей среде, улучшает здоровье населения и помогает бороться с изменением климата. Он доступен даже самым бедным слоям населения и не требует дорогостоящей инфраструктуры.

Примечательно, что официальная история праздника, посвященного Дню велосипеда, началась с искреннего желания показать, как этот вид транспорта способствует укреплению здоровья людей.

В 2022 году ООН приняла еще одну резолюцию, призывающую государства интегрировать велосипеды в системы общественного транспорта и развивать культуру безопасной езды.

Почему велосипед полезен: здоровье, экология, экономия

Регулярные поездки приносят большую пользу для здоровья. На велосипедах стоит кататься, чтобы укрепить сердце и сосуды, повысить тонус мышц и просто сжечь лишние калории.

Исследования показывают: люди, которые проезжают не менее 32 километров в неделю, на 50% меньше рискуют заболеть ишемической болезнью сердца. Катание на велосипеде помогает бороться с лишним весом. За час активной езды сжигается от 250 до 1000 калорий в зависимости от интенсивности нагрузки.

А еще велосипед полезен для мозга! Согласно исследованиям, регулярные поездки на свежем воздухе улучшают концентрацию внимания, время реакции и когнитивные способности. Спустя шесть месяцев активных занятий когнитивные показатели улучшаются на 15–20%, а мозг становится моложе на два года.

Кроме того, велосипедные прогулки помогают справляться со стрессом и бессонницей. Снижается уровень кортизола — гормона стресса, улучшается настроение, а человек становится более спокойным и уравновешенным.

Наконец, велосипед — это экологично. Он не выбрасывает в атмосферу вредные газы, не создает пробок и не требует дорогостоящего топлива. Чем больше людей пересядут на велосипеды, тем чище будет воздух в наших городах. И экономия тоже налицо: никаких трат на бензин, страховку и техобслуживание автомобиля.

Как выбрать первый велосипед для ребенка и взрослого

Как выбрать первый велосипед для взрослого? Ориентируйтесь на предполагаемый стиль катания. Для городских набережных и парков подойдет стильный круизер или классический городской байк, а для грунтовых дорог и лесных тропинок лучше приобрести горный вариант с хорошей амортизацией.

Для начинающих подойдут механические дисковые тормоза — они надежны и просты в обслуживании. Легкие алюминиевые велосипеды проще в управлении, но дороже; стальные модели прочнее, но тяжелее. Не экономьте на качестве: слишком дешевый велосипед из гипермаркета будет тяжелым и ненадежным.

Для детей критерии подбора совершенно иные. Главное правило, подсказывающее родителям, как выбрать первый велосипед для маленького ребенка, — это строгий учет роста, а не возраста. Малыш должен свободно доставать ногами до земли, сидя в седле, а рама должна иметь безопасный скос. Никогда не покупайте детский байк на вырост, так как это существенно усложняет управление и может привести к неприятным травмам во время обучения.

Соблюдайте правила безопасности на велосипеде! Не забудьте купить шлем, насос, фару и задний фонарь.

Правила безопасности на дороге: экипировка, шлем, сигналы, свет

Пренебрегать мерами предосторожности нельзя. Правила безопасности на велосипеде требуют, чтобы каждый водитель перед выездом проверял исправность тормозной системы и давление в шинах. Защитный шлем — это обязательный элемент экипировки, способный сохранить здоровье и жизнь при случайном падении.

Помимо шлема, необходимо позаботиться о видимости на дороге. В темное время суток обязательно используйте передний белый фонарь и задний красный катафот.

Помните, что вам надо подавать четкие сигналы руками перед каждым совершением маневра или остановкой, чтобы другие участники дорожного движения могли заранее предугадать ваши действия на проезжей части или тротуаре. А детям до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть без сопровождения взрослых. Двигайтесь по велодорожкам или в один ряд по краю проезжей части. Перед пешеходным переходом обязательно спешивайтесь. Не пользуйтесь наушниками и не отвлекайтесь на телефон — это повышает риск аварии.

Где покататься: лучшие веломаршруты России

Наша страна огромна, и велосипедные маршруты России удивляют своим разнообразием. Вот несколько самых живописных направлений.

В столице реализуется проект «Зеленое кольцо» — маршрут протяженностью 129 километров, объединяющий 24 парка. А за городом популярен маршрут от деревни Барвиха до Саввино-Сторожевского монастыря. Дорога идет вдоль Москвы-реки, через леса и холмы, а финальная точка — один из красивейших монастырей Подмосковья.

Маршрут Новороссийск — Геленджик проходит по побережью Черного моря. Вас ждут потрясающие виды на горы, виноградники и море, но будьте готовы к крутым подъемам и спускам. Часть пути пролегает по велотропе «ВелоSea» — специально оборудованной дорожке с указателями, лавочками и беседками для отдыха.

Алтай и Чуйский тракт — для опытных путешественников. Чуйский тракт называют одной из самых красивых дорог мира. Маршрут через перевал Чике-Таман, а затем выводит в просторную Курайскую степь. Красоты невероятные, но и сложность высокая.

Вид с перевала Чике-Таман в Республике Алтай

Как отметить День велосипеда: акции, флешмобы, велопарады

Празднование этой даты — прекрасный повод встретиться с единомышленниками и отлично провести время. Во многих городах России традиционно проходят масштабные велопарады, в которых принимают участие тысячи горожан.

В этот день принято поздравлять всех друзей и знакомых, разделяющих страсть к двухколесным прогулкам. Если вы думаете, как поздравить велосипедистов оригинально, подарите им полезный аксессуар: качественный мультитул, яркие флуоресцентные наклейки или удобную флягу для воды. Красивая открытка или теплое пожелание попутного ветра в социальных сетях также станут отличным решением для тех, кто ищет способ, как поздравить увлеченных велосипедистов с их главным днем.

