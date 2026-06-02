02 июня 2026 в 15:24

Сломанный аттракцион превратился в капкан для двух подростков в Туве

ГУ МЧС России по Туве: двух подростков зажало в подвесном кресле аттракциона

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Двух подростков зажало в подвесном кресле аттракциона в Туве, одного госпитализировали, второго доставили в травмпункт, сообщили представители ГУ МЧС России по региону на своем сайте. Спасатели оперативно прибыли на место, освободили молодых людей и оказали им помощь.

В результате поломки аттракциона в национальном парке зажало двух молодых людей в подвесном кресле. Для оказания помощи на место оперативно были направлены спасатели МЧС России в составе пяти человек и одной единицы техники. <…> В результате происшествия один человек госпитализирован в республиканскую больницу, второму оказана медицинская помощь в травмпункте, — говорится в сообщении.

Ранее в башкирском Стерлитамаке 12-летнего подростка затянуло в механизм аттракциона, его срочно доставили в больницу санитарной авиацией. Трагедия случилась 10 мая в парке Гагарина, куда мальчик пришел праздновать день рождения приятеля. У ребенка был выявлен перелом позвоночника, а также ампутация двух фаланг на стопе.

Кроме того, в Техасе на американских горках застряли восемь посетителей. По имеющейся информации, аттракцион остановился в верхней точке. Эвакуация людей заняла больше трех часов с привлечением пожарных и спецтехники.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
