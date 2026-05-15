Аттракцион «зажевал» ребенка в российском городе

В Стерлитамаке 12-летнего мальчика затянуло в механизм аттракциона, ребенка экстренно госпитализировали санавиацией, сообщает Telegram-канал SHOT. У пострадавшего диагностировали перелом позвоночника, он лишился двух пальцев на ноге. Трагедия произошла 10 мая в парке Гагарина, куда ребенок пришел на день рождения друга.

По словам семьи, во время катания на аттракционе «Вальс» оператор попросила мальчика пересесть в другую кабинку. Ребенок встал и направился к соседней «ракушке», но в этот момент аттракцион уже запустили. Школьника зажало между конструкциями и протащило по механизму. Очевидцы рассказали, что его доставали из аппарата с помощью болгарки — аттракцион распиливали прямо на месте.

Сейчас врачи борются за жизнь мальчика. 13 мая его перевезли в республиканскую больницу Уфы. Состояние оценивается как тяжелое. У ребенка открытый перелом голеностопа, перелом позвоночника, множественные травмы тела. Медики опасаются развития гангрены. По прогнозам врачей, впереди не менее полугода без возможности ходить и долгая реабилитация.

