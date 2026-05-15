День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 12:04

Аттракцион «зажевал» ребенка в российском городе

Ребенка затянуло в механизм аттракциона в Стерлитамаке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Стерлитамаке 12-летнего мальчика затянуло в механизм аттракциона, ребенка экстренно госпитализировали санавиацией, сообщает Telegram-канал SHOT. У пострадавшего диагностировали перелом позвоночника, он лишился двух пальцев на ноге. Трагедия произошла 10 мая в парке Гагарина, куда ребенок пришел на день рождения друга.

По словам семьи, во время катания на аттракционе «Вальс» оператор попросила мальчика пересесть в другую кабинку. Ребенок встал и направился к соседней «ракушке», но в этот момент аттракцион уже запустили. Школьника зажало между конструкциями и протащило по механизму. Очевидцы рассказали, что его доставали из аппарата с помощью болгарки — аттракцион распиливали прямо на месте.

Сейчас врачи борются за жизнь мальчика. 13 мая его перевезли в республиканскую больницу Уфы. Состояние оценивается как тяжелое. У ребенка открытый перелом голеностопа, перелом позвоночника, множественные травмы тела. Медики опасаются развития гангрены. По прогнозам врачей, впереди не менее полугода без возможности ходить и долгая реабилитация.

Ранее сообщалось, что на Севильской ярмарке в Испании в разгар катания на аттракционе оборвался трос катапульты, и конструкция вместе с людьми рухнула с высоты. Инцидент случился на ежегодном празднике в Андалусии, куда съезжаются тысячи туристов.

Регионы
Башкирия
Стерлитамак
аттракционы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило об ударах возмездия
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо
ВСУ направили два беспилотника на Москву
Инфекционист оценил шансы возникновения штамма «Андес» в России
Стало известно об обмене телами военных между Москвой и Киевом
Стало известно, что ели Трамп и Си Цзиньпин на официальном ужине
Захарова высказалась про «выгнанного корреспондента»
Звезда «Обыкновенного чуда» появилась на публике на фоне слухов о болезни
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.