25 апреля 2026 в 23:11

Аттракцион с людьми рухнул с максимальной высоты в итальянском городе

Mash: трос катапульты оторвался во время катания в парке аттракционов в Испании

В Испании на Севильской ярмарке произошло ЧП: у аттракциона в разгар катания оторвался трос катапульты. Конструкция рухнула с высоты вместе с людьми, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент случился на ежегодном празднике в Андалусии — Севильской ярмарке, куда съезжаются тысячи туристов и местных жителей. По предварительным данным, один из тросов не выдержал нагрузки и лопнул прямо во время движения.

В результате падения аттракциона пострадали четыре человека. Их состояние и степень тяжести травм пока не уточняются. На месте происшествия работают спасатели и медики.

Причины инцидента выясняются. Администрация парка и организаторы ярмарки оказывают содействие правоохранительным органам. Пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что сильный пожар охватил территорию парка аттракционов в Геленджике. Возгорание произошло на Революционной улице. На место в оперативном порядке прибыли экстренные службы. Спасатели приступили к работе, как только получили сообщение. В результате происшествия никто не пострадал. На опубликованных кадрах было видно, что вся территория охвачена густым дымом. Сильное задымление не позволило изначально определить точный очаг возгорания.

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
