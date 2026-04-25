Аттракцион с людьми рухнул с максимальной высоты в итальянском городе

В Испании на Севильской ярмарке произошло ЧП: у аттракциона в разгар катания оторвался трос катапульты. Конструкция рухнула с высоты вместе с людьми, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент случился на ежегодном празднике в Андалусии — Севильской ярмарке, куда съезжаются тысячи туристов и местных жителей. По предварительным данным, один из тросов не выдержал нагрузки и лопнул прямо во время движения.

В результате падения аттракциона пострадали четыре человека. Их состояние и степень тяжести травм пока не уточняются. На месте происшествия работают спасатели и медики.

Причины инцидента выясняются. Администрация парка и организаторы ярмарки оказывают содействие правоохранительным органам. Пострадавшие доставлены в больницу.

