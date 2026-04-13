В Геленджике загорелся парк аттракционов

Сильный пожар охватил территорию парка аттракционов в Геленджике, сообщил Telegram-канал «112». Возгорание произошло на Революционной улице.

Согласно предоставленным данным, на место в оперативном порядке прибыли экстренные службы. Спасатели приступили к работе, как только получили сообщение. На настоящий момент информации о пострадавших не приводится.

На опубликованных кадрах видно, что вся территория охвачена густым дымом. Сильное задымление не позволяет определить точный очаг возгорания. Причины происшествия на данный момент неизвестны. Ситуация на контроле экстренных служб.

