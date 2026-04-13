В историческом доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге загорелась квартира матери создателя мессенджера Telegram Павла Дурова — Альбины Дуровой, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, кадастровая стоимость жилья — 32 млн рублей.

Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Пожарные спасли из здания 18 человек, кроме того, для тушения перекрыли Невский проспект.

Ранее Дуров обвинил Евросоюз в попытках оправдать усиление слежки и цензуры в интернете через подконтрольные СМИ и организации. Он отметил, что финансируемая Джорджем Соросом структура AI Forensics работает на Еврокомиссию и ставит мессенджер в негативный контекст. Дуров прикрепил к своему посту скриншот статьи с France24 и перечислил издания, которые, по его мнению, продвигают нарратив AI Forensics. Он отметил, что подобные публикации являются попыткой ограничить свободу и манипулировать общественным мнением, добавив, что после пандемии COVID-19 доверие ко многим из этих организаций значительно снизилось.