Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 11:35

Дуров раскритиковал финансируемую Соросом организацию из-за цензуры

Дуров обвинил Евросоюз в попытках усилить цензуру в интернете

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Евросоюз в попытках оправдать усиление слежки и цензуры в интернете через подконтрольные СМИ и организации. В своем канале он отметил, что финансируемая Джорджем Соросом структура AI Forensics работает на Еврокомиссию и ставит мессенджер в негативный контекст.

AI Forensics, финансируемая Соросом организация, работающая на Еврокомиссию, утверждает, что Telegram является проблемой, потому что люди могут обсуждать контент из других социальных сетей в приватных Telegram-группах, — написал Дуров.

Дуров прикрепил к своему посту скриншот статьи с France24 и перечислил издания, которые, по его мнению, продвигают нарратив AI Forensics. Он отметил, что подобные публикации являются попыткой ограничить свободу и манипулировать общественным мнением, добавив, что после пандемии COVID-19 доверие ко многим из этих организаций значительно снизилось.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Telegram избегает сотрудничества с российскими властями, игнорируя значительный объем потенциально опасной информации, выявляемой на платформе. Пресс-секретарь отметил, что в связи с этим профильные ведомства принимают необходимые меры.

Европа
Евросоюз
Telegram
Павел Дуров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
В Иране раскрыли число жертв из-за боевых действий с США и Израилем
«Черная овца»: в Госдуме заступились за зумеров после критики Лихачевой
Магнитные бури сегодня, 9 апреля: что завтра, скачки давления, слабость
Диетолог ответила, сколько яиц можно съесть на Пасху
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.