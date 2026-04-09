Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Евросоюз в попытках оправдать усиление слежки и цензуры в интернете через подконтрольные СМИ и организации. В своем канале он отметил, что финансируемая Джорджем Соросом структура AI Forensics работает на Еврокомиссию и ставит мессенджер в негативный контекст.

AI Forensics, финансируемая Соросом организация, работающая на Еврокомиссию, утверждает, что Telegram является проблемой, потому что люди могут обсуждать контент из других социальных сетей в приватных Telegram-группах, — написал Дуров.

Дуров прикрепил к своему посту скриншот статьи с France24 и перечислил издания, которые, по его мнению, продвигают нарратив AI Forensics. Он отметил, что подобные публикации являются попыткой ограничить свободу и манипулировать общественным мнением, добавив, что после пандемии COVID-19 доверие ко многим из этих организаций значительно снизилось.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Telegram избегает сотрудничества с российскими властями, игнорируя значительный объем потенциально опасной информации, выявляемой на платформе. Пресс-секретарь отметил, что в связи с этим профильные ведомства принимают необходимые меры.