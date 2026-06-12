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12 июня 2026 в 08:47

Собянин сообщил об отражении еще трех дронов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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На подлете к Москве сбиты еще три беспилотника, сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере МАКС. На местах падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб, уточнил градоначальник.

Отражена атака еще трех беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — заявил Собянин.

Ранее Собянин сообщал, что семь беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы, перехвачены и уничтожены силами ПВО. Тогда мэр также заявил, что на местах падения обломков дронов работают профильные специалисты.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов проинформировал, что в результате попадания беспилотника в жилой дом пострадали три человека. Жильцов эвакуировали, для них разворачивают пункт временного размещения. По словам Минниханова, пострадавшие предприятия устраняют последствия атаки.

В Нижнекамске (Республика Татарстан) отменены все запланированные массовые мероприятия. Решение было принято для обеспечения безопасности горожан.

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