Беспилотник влетел в жилой дом в Татарстане Три человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом в Татарстане

Три человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом в Татарстане, заявил глава региона Рустам Минниханов в своем Telegram-канале. Жильцы дома эвакуированы, для них готовят пункт временного размещения.

Один из БПЛА попал в жилой дом. Жители эвакуированы. <...> Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — написал Минниханов.

Глава Татарстана отметил, что на предприятиях, которые подверглись атаке, устраняют последствия, при этом производственные процессы не остановлены. На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь сбили 231 беспилотник ВСУ. БПЛА уничтожили в 16 регионах, а также над акваторией Азовского моря. В частности, беспилотники сбили в Московском регионе, в Крыму, в Белгородской и Брянской областях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали с помощью FPV-дрона Климовский район Брянской области. В результате удара пострадал пятилетний мальчик. Медики оказали помощь на месте, но ребенка пришлось госпитализировать.