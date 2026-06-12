Жарю лук и делаю морковь фри: собираю салат «Любимый» с курицей — простые ингредиенты дают классный вкус не хуже ресторанных салатов

Есть салаты, которые исчезают со стола первыми, даже если рядом стоят более сложные блюда. Этот рецепт как раз из таких. Нежная куриная грудка, ароматные грибы, свежий огурец и необычная морковь фри создают сочетание, которое хочется повторять снова и снова.
Главная изюминка салата — запеченная морковь. Благодаря крахмалу, чесноку и специям она получается румяной, слегка хрустящей снаружи и мягкой внутри.
Для приготовления вам понадобится: куриная грудка отварная — 400 г, шампиньоны — 300 г, лук репчатый — 1 шт., яйца вареные — 4 шт., сыр твердый — 120 г, свежий огурец — 2 шт., морковь (крупная) — 3 шт., кукурузный крахмал — 1 ст. л., чеснок сухой — 1 ч. л., копченая паприка — 1 ч. л., соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — 1 ст. л.
Для соуса вам понадобится: сметана (15%) — 250 г, густой йогурт — 150 г, дижонская горчица — 1 ч. л., сушеный чеснок — 1/2 ч. л., соль и перец — по вкусу.
Морковь нарежьте тонкими брусочками. Добавьте крахмал, чеснок, паприку, соль и ложку масла. Хорошо перемешайте и выложите на противень в один слой. Запекайте при 200 градусах около 25–30 минут до румяных краешков.
Лук нарежьте кубиками и обжарьте до мягкости. Добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте до полного испарения жидкости. Остудите.
Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками. Огурцы нарежьте тонкой соломкой. Белки и желтки яиц натрите отдельно на крупной терке. Сыр также натрите.
Для соуса смешайте сметану, йогурт, горчицу, сушеный чеснок, соль и перец.
Соберите салат слоями: куриная грудка, часть соуса, желтки, грибы с луком, свежий огурец, морковь фри, сыр, белки. Каждый слой слегка промазывайте соусом.
Личный опыт
Автор NEWS.ru Ольга Шмырева считает, что именно морковь фри делает этот салат особенным. В сочетании с курицей, грибами и свежим огурцом получается очень удачный и необычный салат.