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12 июня 2026 в 08:59

Жарю лук и делаю морковь фри: собираю салат «Любимый» с курицей — простые ингредиенты дают классный вкус не хуже ресторанных салатов

Фото: D-NEWS.ru
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Есть салаты, которые исчезают со стола первыми, даже если рядом стоят более сложные блюда. Этот рецепт как раз из таких. Нежная куриная грудка, ароматные грибы, свежий огурец и необычная морковь фри создают сочетание, которое хочется повторять снова и снова.

Главная изюминка салата — запеченная морковь. Благодаря крахмалу, чесноку и специям она получается румяной, слегка хрустящей снаружи и мягкой внутри.

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка отварная — 400 г, шампиньоны — 300 г, лук репчатый — 1 шт., яйца вареные — 4 шт., сыр твердый — 120 г, свежий огурец — 2 шт., морковь (крупная) — 3 шт., кукурузный крахмал — 1 ст. л., чеснок сухой — 1 ч. л., копченая паприка — 1 ч. л., соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — 1 ст. л.

Для соуса вам понадобится: сметана (15%) — 250 г, густой йогурт — 150 г, дижонская горчица — 1 ч. л., сушеный чеснок — 1/2 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Морковь нарежьте тонкими брусочками. Добавьте крахмал, чеснок, паприку, соль и ложку масла. Хорошо перемешайте и выложите на противень в один слой. Запекайте при 200 градусах около 25–30 минут до румяных краешков.

Лук нарежьте кубиками и обжарьте до мягкости. Добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте до полного испарения жидкости. Остудите.

Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками. Огурцы нарежьте тонкой соломкой. Белки и желтки яиц натрите отдельно на крупной терке. Сыр также натрите.

Для соуса смешайте сметану, йогурт, горчицу, сушеный чеснок, соль и перец.

Соберите салат слоями: куриная грудка, часть соуса, желтки, грибы с луком, свежий огурец, морковь фри, сыр, белки. Каждый слой слегка промазывайте соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева считает, что именно морковь фри делает этот салат особенным. В сочетании с курицей, грибами и свежим огурцом получается очень удачный и необычный салат.

Проверено редакцией
салаты
грибы
морковь
огурец
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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