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27 июля 2026 в 09:11

Только яйца сварить: салат из тунца — едим хоть каждый вечер и худеем

Фото: D-NEWS.ru
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Когда нет желания долго стоять у плиты, этот салат становится одним из самых любимых. Нужно только заранее сварить яйца, а остальные ингредиенты просто нарезать и смешать.

Получается легкое, сытное и очень вкусное блюдо, которое отлично подходит и для ужина, и для обеда.

Для приготовления понадобится: тунец консервированный в собственном соку — 1 банка (180–200 г), яйца — 3 шт., свежий огурец — 1 крупный, консервированная кукуруза — 120 г, зеленый лук — 30 г, свежая зелень (укроп или петрушка) — небольшой пучок. Для заправки: натуральный густой йогурт — 3 ст. л., зернистая или обычная горчица — 1 ч. л., соль и черный молотый перец — по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Огурец также нарежьте кубиками, с кукурузы слейте жидкость, зеленый лук и зелень мелко порубите. Тунец слегка разомните вилкой, соедините с подготовленными ингредиентами и аккуратно перемешайте.

Для заправки смешайте натуральный йогурт с горчицей, при необходимости добавьте немного соли и свежемолотого перца. Заправьте салат непосредственно перед подачей и еще раз аккуратно перемешайте.

Личный опыт

Этот салат часто готовлю на ужин, когда хочется чего-то легкого, но при этом сытного. Если дать ему постоять 10–15 минут в холодильнике, вкус становится еще более насыщенным, а свежий огурец остается приятно хрустящим.

Проверено редакцией
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