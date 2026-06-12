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12 июня 2026 в 07:23

Мост обрушился в Армении из-за молнии

Мост на автотрассе Ереван — Севан обрушился после удара молнии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мост на автотрассе Ереван — Севан обрушился после удара молнии, сообщила Спасательная служба МВД Армении. Кроме того, в результате инцидента повреждены три машины, на место прибыли экстренные службы. Пострадавших нет, при этом движение по дороге затруднено.

По предварительным данным, повреждены три автомобиля, на месте работают спасатели и полицейские, — говорится в сообщении.

Ранее часть электричек Горьковского направления Московской железной дороги сбилась с графика из-за молнии. Сбой произошел на станции Железнодорожная.

До этого грязевая лавина обрушилась на Кемерово-сити из-за дождя. Пласт земли, упавший со склона, преградил путь автомобилистам. Один из водителей, не успев затормозить, влетел на машине в мокрый грунт.

7 июня деревянный мост через реку обрушился в Черновицкой области на западе Украины в момент, когда по нему проходила группа детей. В результате происшествия есть пострадавшие, их доставили в больницу. Инцидент произошел в селе Виженка.

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