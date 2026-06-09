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09 июня 2026 в 20:03

Молния спровоцировала сбой на Московской железной дороге

Электрички Горьковского направления МЖД сбились с графика из-за молнии

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Часть электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) сбилась с графика из-за молнии, сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию. Сбой произошел на станции Железнодорожная.

Сегодня в 16:22 из-за разряда молнии на станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД произошло временное отключение одного из элементов железнодорожной автоматики на станции. В результате после срабатывания необходимых защитных систем электропоезд № 6758 сообщением Лесной Городок — Захарово совершил вынужденную остановку, — уточнили в МЖД.

Ранее сообщалось, что сильный дождь с градом обрушился на Москву во вторник, 9 июня. Осадки и шквалистый ветер пришли в столичный регион после рекордно теплой ночи.

Также в Москве еще на сутки продлили оранжевый уровень погодной опасности. Изначально предполагалось, что режим, введенный 7 июня из-за жары, будет действовать до среды, 10 июня, но синоптики изменили прогноз. Так, днем 11 июня температура в столице может достигнуть 30–32 градусов тепла.

Москва
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