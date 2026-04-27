27 апреля 2026 в 10:50

Снегопад парализовал движение пригородных поездов на двух направлениях МЖД

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Движение пригородных поездов на двух направлениях Московской железной дороги — Савеловском и Казанском — оказалось парализовано из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Московской железной дороги. Проблемы возникли на участках МЦД-1 и МЦД-3.

Так, на МЦД-1 Савеловского направления на перегоне Лобня — Марк произошел обрыв контактного провода. В результате движение поездов в сторону Москвы остановлено.

На Казанском направлении, на участке Быково — Люберцы, из-за сильного ветра и налипания снега на пути упало дерево. На данный момент движение в сторону столицы также временно отсутствует.

На месте работают бригады энергетиков. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 27 апреля высота снежного покрова в Москве достигла 12 сантиметров. По его словам, этот показатель превысил прежний рекорд в 10 сантиметров, который держался 55 лет.

Москва
мжд
поезда
погода
снегопады
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

