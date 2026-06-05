В Крыму отменили ряд пригородных поездов В Крыму с 5 июня отменили семь маршрутов пригородных поездов

Несколько пригородных поездов прекратили движение в Крыму с 5 июня, а график других составов был скорректирован, об этом проинформировала Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК). Изменения коснулись маршрутов Симферополь — Севастополь, Симферополь — Евпатория, Феодосия — Джанкой, Феодосия — Владиславовка, Армянск — Джанкой, Феодосия — Азовская и Азовская — Керчь.

Также уведомляется о корректировке расписания ряда поездов 5 и 6 июня. Ознакомиться с актуальным графиком можно на официальном сайте компании или в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».

Ранее аэропорты Бугульмы, Самары, Саратова и Пензы временно прекратили работу. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того сообщалось, что аэропорт Внуково будет осуществлять прилет и вылет рейсов только по согласованию с уполномоченными органами. Решение было принято на фоне временных ограничений в воздушном пространстве вокруг авиагавани.