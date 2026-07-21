Обстановка в Крыму 21 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

Обстановка в Крыму 21 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание

В Крыму действует новая схема движения на железной дороге. Какова обстановка на полуострове 21 июля 2026 года, что с поездами, как доехать, какое расписание сегодня?

Обстановка в Крыму 21 июля: что с поездами, как доехать, расписание

Все поезда «Таврия» крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый Парк до 27 июля включительно. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже. Актуальное расписание и информация об оплате талонов на автобус представлены на сайте перевозчика.

Поезд № 17/18 сообщением Москва — Керчь с 22 июля из Москвы и с 24 июля из Крыма становится ежедневным, из него исключается плацкартная группа вагонов. В составе — одноэтажные вагоны: купейные, СВ и вагон-ресторан.

«Пассажиры, ранее купившие билеты в плацкартные вагоны поезда № 17/18 будут без дополнительной платы размещены в купе», — подчеркнул перевозчик.

Пассажиры с билетами на поезд № 167/168 отправлением из Москвы с 22 июля, из Крыма с 24 июля будут пересажены на поезд № 17/18. Им придет СМС с информацией о новом номере вагона и места. В случае несогласия с размещением билеты можно вернуть без удержания комиссии.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вместо двухэтажного поезда № 167/168 «Таврия» сообщением Москва — Симферополь (Керчь) на постоянной основе будет курсировать одноэтажный поезд №17/18. Кроме того, поезда № 7/8, № 17/18, № 453/454 и № 473/474 в случае возобновления движения вглубь полуострова будут курсировать до/от Керчи.

Изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Как проходит посадка в автобус

Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около железнодорожных станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. На посадку следует прибывать заблаговременно.

В Крыму в продаже есть талоны на автобус от станции Керчь-Южная Новый Парк до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Сак, Бахчисарая, Владиславовки, станции Семь Колодезей, а также от любой из этих станций до станции Керчь-Южная Новый Парк.

Талон приобретать не нужно, если изначально железнодорожный билет куплен до/от одной из этих станций. Однако, если билет лишь до/от станции Керчь-Южная Новый Парк и необходимо доехать автобусом, потребуется талон.

Для посадки в автобус или поезд (если маршрут поезда будет продлен) пассажиру потребуется либо железнодорожный билет до/от станции, на которой производится посадка/высадка, либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на 12:00 мск 21 июля движение по мосту возобновлено. С обеих сторон затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область.

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