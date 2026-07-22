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22 июля 2026 в 11:10

Толпа школьников надругалась над девочкой

В Нижегородской области группа школьников надругалась над 12-летней девочкой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Нижегородской области группа школьников совершила нападение на 12-летнюю девочку в деревне Лукояновского района, сообщает издание «Кстати...» во «ВКонтакте». По информации источника, около восьми детей в возрасте от 10 до 14 лет преградили путь подростку на велосипеде, после чего одна из нападавших перекрыла ей дыхание, а мальчики заставили ее раздеться.

Пострадавшая успела включить диктофон, на записи которого слышны угрозы, требования встать на колени и вопросы интимного характера. Девочке удалось вырваться и обратиться к прохожим за помощью. Сотрудники ПДН провели профилактические беседы с участниками инцидента и их родителями, нападавшие принесли извинения. Уголовное дело возбуждено не было.

Ранее в Санкт-Петербурге группа школьников жестоко обошлась с 15-летней девочкой: ее избили, измазали яйцами и обваляли в муке. Подростка доставили в детскую больницу имени Раухфуса с ушибами и незначительными повреждениями. Сейчас девочка находится в медучреждении, ей предстоит встреча с инспектором ОДН.

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