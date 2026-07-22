В Кремле заявили о «потряхивании» Киева после отставки Сырского

В Кремле заявили о «потряхивании» Киева после отставки Сырского Песков заявил, что потряхивание в Киеве видно невооруженным глазом

Нестабильность в Киеве видна невооруженным взглядом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Все вот эти пертурбации, то, что киевский режим потряхивает изнутри, это понятно. Это видно невооруженным глазом, — отметил Песков.

Отставка Сырского произошла на фоне масштабных кадровых изменений в правительстве Украины. 16 июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив вакантными посты глав МИД и Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова, что спровоцировало митинги в Киеве и других городах — протестующие требовали вернуть Федорова и выступали против Сырского. Новым главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что западные кураторы вынудили Зеленского пожертвовать частью полномочий в связи с заменой Сырского на Драпатого. По его мнению, новый глава украинской армии менее лоялен по отношению к президенту.