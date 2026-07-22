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22 июля 2026 в 12:22

В Крыму раскрыли цель атак ВСУ на логистику России

Константинов: атаками на логистические центры Украина добивается эскалации

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ударами по коммерческим логистическим комплексам России Киев добивается эскалации конфликта, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру является «тактикой террористов».

Противник, доказывая свою преступную и ничтожную сущность, сознательно добивается эскалации военного конфликта, делая ставку на удары по гражданской инфраструктуре, — сказал Константинов.

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов заявил, что специалисты ведут разбор завалов и продолжают тушить пожар в логистическом центре Wildberries в Краснодаре после атаки украинских беспилотников. Он отметил, что сотрудники оперативных служб работают на месте круглосуточно. По словам Алтухова, ситуация находится под контролем.

До этого основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников получат по 2 млн рублей, а тяжелораненые — по 1 млн рублей. Компания также прорабатывает суммы компенсаций для продавцов и другие меры финансовой поддержки после атаки ВСУ, отметила она.

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